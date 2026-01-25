NIKŠIĆANIMA OBEĆAO POSAO U AUSTRIJI, PA IH PREVARIO ZA 1.800 EVRA Muškarac osumnjičen za lažno predstavljanje

Državljanin Srbije I. P. (29) osumnjičen je da je prevario dve osobe iz Nikšića, lažno se predstavljajući i obećavajući im posao u Austriji, saopšteno je danas iz Uprave policije (UP).

U saopštenju se navodi da su državljaninu Srbije prevareni Nikšićani platili preko 1.800 eura, te da je policija protiv njega podnela krivičnu prijavu.

- Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti 'Zapad' su, postupajući po prijavi dva oštećena lica, preduzeli aktivnosti iz svoje nadležnosti, uz podršku službenika Sektora za borbu protiv kriminala, i identifikovali i procesuirali lice osumnjičeno za prevaru. Naime, službenici Odelenja bezbednosti Nikšić, Jedinice za suzbijanje ekonomskog kriminala su, Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, podneli krivičnu prijavu protiv lica I. P. (29) iz Republike Srbije zbog sumnje da je izvršio krivično delo prevara - piše u saopštenju UP, a prenose Vijesti.

Iz te institucije su kazali da se sumnja "da je ovo delo I.P. izvršio na način što je u periodu od 21. do 30. oktobra 2025. godine, u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, doveo i održavao u zabludu dva oštećena lica iz Nikšića, lažno se predstavljajući i obećavajući im zaposlenje u Austriji".

- U ime obećanja o zaposlenju oštećena lica su izvršiocu uplaćivala novčana sredstva u tri navrata u ukupnom iznosu od preko 1.800 eura. Policijski službenici su postupili po prijavi oštećenih lica, preduzeli niz aktivnosti iz svoje nadležnosti, identifikovali izvršioca, potvrdili njegove podatke putem međunarodne operativne policijske saradnje i protiv njega podnijeli krivičnu prijavu - rekli su iz UP.

Autor: Jovana Nerić