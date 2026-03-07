Htela sam da mu dokažem da neće biti sa mnom: Anastasiju pukao ego, pa rešila da Bori Santani zapuši usta! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', Joca Novinar dao je reč Anastasiji Brčić kako bi progovorila o odnosu s Borom Santanom.

- Anastasija kako gledaš na Borin rečnik? - upitao je Joca.

- Pre sam se nervirala oko toga, ali to me više ne tangira. On vređa sve po kući, tako da šta više trebam da kažem? - rekla je Anastasija.

- Da li je istina da si želela da se pomiriš s njim? - upitao je Joca.

- Naravno da ne, ne želim da se pomirim s njim. Takve su gluposti da mi on treba za opstanak, meni ovakva reklama uopšte ne treba - rekla je Anastasija.

- Šta ćeš sad da radiš? - upitao je Joca.

- Ja ću obaviti još jedan razgovor s njim da ne bih ostala nedorečena i to je sve. Danas sam htela da popričam s njim i šalila sam se da vidim da li hoće da se pomiri sa mnom. On ističe da je on raskinuo sa mnom i neke gluposti tako priča, htela sam da mu dokažem da ne želim da budem s njim - rekla je ona.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić