Zadruga

Htela sam da mu dokažem da neće biti sa mnom: Anastasiju pukao ego, pa rešila da Bori Santani zapuši usta! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', Joca Novinar dao je reč Anastasiji Brčić kako bi progovorila o odnosu s Borom Santanom

Nikad se ne zna: Vanja zabila Kačavendi još jedan nož u leđa i ostavila mogućnost za vezu s Janjušem (VIDEO)

- Anastasija kako gledaš na Borin rečnik? - upitao je Joca.

- Pre sam se nervirala oko toga, ali to me više ne tangira. On vređa sve po kući, tako da šta više trebam da kažem? - rekla je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li je istina da si želela da se pomiriš s njim? - upitao je Joca.

- Naravno da ne, ne želim da se pomirim s njim. Takve su gluposti da mi on treba za opstanak, meni ovakva reklama uopšte ne treba - rekla je Anastasija.

Boginja na jadvite jade skupila dostojanstvo da stavi tačku na Đukića, on je prvo odbranio, pa ponovo indirektno ponizio: Neću da me neko smara (VIDEO

- Šta ćeš sad da radiš? - upitao je Joca.

- Ja ću obaviti još jedan razgovor s njim da ne bih ostala nedorečena i to je sve. Danas sam htela da popričam s njim i šalila sam se da vidim da li hoće da se pomiri sa mnom. On ističe da je on raskinuo sa mnom i neke gluposti tako priča, htela sam da mu dokažem da ne želim da budem s njim - rekla je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

