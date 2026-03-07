AKTUELNO

Zadruga

Rekapitulacija noći: Ivan Marinković razvezao jezik i urnisao takmičare Elite! (VIDEO)

Najavio da haos tek sledi!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević dao je reč Ivanu Marinkoviću kako bi rekapitulirao celu noć.

- Ivane, želim da čujem tvoju rekapitulaciju noći - rekao je Darko.

Htela sam da mu dokažem da neće biti sa mnom: Anastasiju pukao ego, pa rešila da Bori Santani zapuši usta! (VIDEO)

- Moram da kažem da sam shvatio da su Luka i Anđelo izvukli najgore iz Anite i to sam rekao Luki. Ne mogu nju samo da krivim za sve apsolutno. Ovo što se desilo Kačavendi je njena karma zato što je morala da istrpi sve što je radila drugima, zato se nisam uzrujao. Maja ponovo nije pokazala nikakav stav večeras, obožavam da je slušam kako se blamira. Anđelo je pokazao da je k*rac od dostojanstvenog muškarca jer se sladio na Kačavnedinu muku. Svi su imali zajedničkog neprijatelja Aneli Ahmić, ali oni će se sad opet lizati i sve će manje moći da podnesu - rekao je Ivan.

Mahaću ti ključevima dok budeš molio da te udome: Surova Maja prekucala igricu, Uroša vređa kao nikad! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

