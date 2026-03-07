NOŽ U SRCE: Maja nazvala Filipa boljom osobom od Asmina, pa otkrila da joj se Luka ISTINSKI dopao! (VIDEO)

Šok!
Maja Marinković podvrgla se poligrafskom ispitivanju u emisiji ''Na mestu splačina''.
- Da li misliš da Stanija i dan danas ima lepo mišljenje o tebi? - upitao je Dača.
- Ne - odgovorila je Maja.
Poligraf je njen odgovor detektovao kao istinu.
- Da li misliš da ćeš proći kao Kačavenda, kad bude shvatio da te neće imati? - upitao je Dača.
- Da. Već mi se sveti zbog toga - kazala je Maja.
Poligraf je ovaj odgovor detektovao kao isitnu.
- Da li misliš da je Filip gora osoba od Asmina? - upitao je Dača.
- Ne - kazala je Maja.
Poligraf je ovaj odgovor detektovao kao isitnu.
- Eto, nju samo teba ponižavati da bi ona imala dobro mišljenje o nekom - kazao je Asmin.
- Da li ti se Luka dopadao na početku? - upitao je Dača.
- Da - kazala je Maja.
Poligraf je ovaj odgovor detektovao kao isitnu.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: S.Z.