NOŽ U SRCE: Maja nazvala Filipa boljom osobom od Asmina, pa otkrila da joj se Luka ISTINSKI dopao! (VIDEO)

Šok!

Maja Marinković podvrgla se poligrafskom ispitivanju u emisiji ''Na mestu splačina''.

- Da li misliš da Stanija i dan danas ima lepo mišljenje o tebi? - upitao je Dača.

- Ne - odgovorila je Maja.

Poligraf je njen odgovor detektovao kao istinu.

- Da li misliš da ćeš proći kao Kačavenda, kad bude shvatio da te neće imati? - upitao je Dača.

- Da. Već mi se sveti zbog toga - kazala je Maja.

Poligraf je ovaj odgovor detektovao kao isitnu.

- Da li misliš da je Filip gora osoba od Asmina? - upitao je Dača.

- Ne - kazala je Maja.

Poligraf je ovaj odgovor detektovao kao isitnu.

- Eto, nju samo teba ponižavati da bi ona imala dobro mišljenje o nekom - kazao je Asmin.

- Da li ti se Luka dopadao na početku? - upitao je Dača.

- Da - kazala je Maja.

Poligraf je ovaj odgovor detektovao kao isitnu.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S.Z.