AKTUELNO

Zadruga

NOŽ U SRCE: Maja nazvala Filipa boljom osobom od Asmina, pa otkrila da joj se Luka ISTINSKI dopao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Maja Marinković podvrgla se poligrafskom ispitivanju u emisiji ''Na mestu splačina''.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li misliš da Stanija i dan danas ima lepo mišljenje o tebi? - upitao je Dača.

- Ne - odgovorila je Maja.

Poligraf je njen odgovor detektovao kao istinu.

- Da li misliš da ćeš proći kao Kačavenda, kad bude shvatio da te neće imati? - upitao je Dača.

- Da. Već mi se sveti zbog toga - kazala je Maja.

Poligraf je ovaj odgovor detektovao kao isitnu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li misliš da je Filip gora osoba od Asmina? - upitao je Dača.

- Ne - kazala je Maja.

Poligraf je ovaj odgovor detektovao kao isitnu.

- Eto, nju samo teba ponižavati da bi ona imala dobro mišljenje o nekom - kazao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li ti se Luka dopadao na početku? - upitao je Dača.

- Da - kazala je Maja.

Poligraf je ovaj odgovor detektovao kao isitnu.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Maja će doživeti nervni slom! Jovana pevačica rešila da smota Filipa, Dragana otkrila sve tajne šifre! (VIDEO)

Domaći

U IZOLACIJI ŽELI SAMO JEDNO: Maja šokirala Asmina, otkrila kakav plan ima za njih dvoje (VIDEO)

Zadruga

Ponižavajuće: Luka se kod Filipa raspituje kakva je Anita (VIDEO)

Zadruga

Više se ne ograđuje od Asmina! Maja ne prestaje da podbada Alibabu, Janjuš zbog ovoga doneo neočekivanu odluku! (VIDEO)

Zadruga

NE ZANIMA GA MAJA, ALI SE HVALI: Luka otkrio zbog čega je BOLJI od Asmina (VIDEO)

Zadruga

Zaluta, pa se vrati gde mu je mesto: Maja ponovo pokazala da nije prebolela Filipa Cara, Alibaba rešio da joj prevaspita lemura! (VIDEO)