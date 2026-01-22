AKTUELNO

Zaluta, pa se vrati gde mu je mesto: Maja ponovo pokazala da nije prebolela Filipa Cara, Alibaba rešio da joj prevaspita lemura! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditeljka Maša Mihailović postavila je pitanje koje je bilo za Borislava Terzića Terzu.

- Ismejavao si bebicu kao Teodori prelazi preko psovki i uvreda, da li sad misliš da imaš pravo bilo kome šta da kažeš? - glasilo je pitanje.

- Imam pravo, u rijalitiju smo. Moja devojka se ni sa kim nije j*bavala - rekao je Terza.

- Ima pravo, ali stvari koje je oprostio nisu oprostive. Ja to ne bih mogao da oprostim - dodao je Bebica.

- Ona ga je vređala, prevarila, flertovala i nema šta nije uradila, a da je on već oprostio. Razlika je ogromna - dodala je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bolje da spavaš sa kengurom nego sa plavim lemurom? - glasilo je pitanje.

- Nije bolje. Ja očekujem nešto što mi je obećano i već me hvata nervozna i depresija. Toša me je pitao na koju životinju mi liči Asmin, a ja sam rekla na kengura. Ne mogu da spavam bez toga, plavi lemur treba da stigne - govorila je Maja.

- Lemur ide prvo kod mene na vaspitanje - rekao je Car.

- Lemur generalno zaluta, pa se vrati gde mu je mesto. Neka ga prevaspita, pa neka se vrati - poručila je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

