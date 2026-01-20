Ostvarila mu se noćna mora: Bebica pokušava da zaplače zbog spajanja Teodore i Filipa, rešio da spava sa njima u izolaciji (VIDEO)

Ovonedeljni potčci su Teodora Delić i Filip Đukić, a Nenad Macanović tu informaciju nije mogao da svari celo veče, te je odlučio da spava sa njima.

- Tražiš način da ja ne idem sa tobom u izolaciju - rekao je Bebica.

- To nije tačno. Kako misliš to a volim te najviše na svetu kako to kažeš. Je l' trebam da te molim da ideš sa mnom? Izvoli kreni - rekla je Teodora.

- Ti ne želiš da ja idem sa tobom - rekao je Bebica.

- Mora da ti bude jasno da će nam povezivati dok smo u istom prostoru - rekla je Teodora.

- Neće - rekao je Bebica.

- Šta ti je sa facom? Kako nema suza? - pitala je Teodora.

- Tužan sam - rekao je Bebica.

- Šta je drugačije? - pitala je Teodora.

- U izolaciji si ponovo sa Filipom. Ponovo se to dešava, meni je to košmar - rekao je Bebica.

- Ja nisam tužna - rekla je Teodora.

Autor: A.Anđić