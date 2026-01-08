Raskrinkali pogledi Teodore i Filipa: Bebica prebledeo kao krpa, život mu se ponovo pretvara u pakao! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Danilu Dača Virijevića.

- Kad kažeš Filip i Teodore gledaju se, da li misliš na slučajne poglede ili emotivan kontakt koji nisu izgubili ni kad su sa drugim u odnosima? - glasilo je pitanje.

- Iskreno skoro nisam video da se gledaju. Ja nisam video da se gledaju, o tome nisam ni pričao sa Teodorom i čim je Marko rekao da je ekran bio podeljen na pola. Ja sam sa Majom komentarisao odnos Teodore i Filipa i rekao sam da mi je on u svim odnosima bio folirant - pričao je Dača.

- Ja nisam primetila da se gledamo. Ne obraćam pažnju, bila sam sa Nenadom danas - dodala je Teodora.

- Ja sam rekao da čestitku treba da baci kako ne bi uzeo Ivan Marinković jer znam kako bi išle te provokacije. Meni će to da natrljavaju i trebalo je da baci da me ne bi provocirali. Čestitka nije bila problem nego jer Teodora ne voli da joj se nameće šta treba da uradi i kako da se ponaša. Svađa je zbog toga, a čestitka je bila povod - govorio je Bebica.

- Da li si primetio da se gledaš ponovo sa Teodorom? - pitao je Milan.

- Ne, rekao bih. Nisam primetio da gleda. Što se tiče reprize ja nisam pio to veče i nisam primetio to, pa ne znam ni šta je Đedović video. Oni su sedeli iza mene, tako da nisam mogao da vidim. Ja tortu jesam video, ali sliku nisam video - pričao je Filip Đukić.

