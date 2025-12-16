AKTUELNO

Totalni haos u Eliti: Boginja odrukala Luku i obelodanila sve o njihovom flertu, on prebledeo kao krpa! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Nije mu dobro!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Anđelu Rankoviću kako bi prokomentarisao flert Luke Vujovića i Anite Stanojlović.

Bolje po mene, manje ću da se ponižavam: Filip da zeleno svetlo Aniti i Luki, preko njihovog flerta neće da pređe! (VIDEO)

- Ja sam rekao sinoć da sam video da Luka muva Anitu, kao i da ona prihvata taj flert, a onda ga i uzvraća. Odlično znam Anitu kako radi i šta, a Filipa poznajem i znao sam da će doći do ovoga. Mislim da je Filip u ovoj situaciji poštedeo i Anitu, a Luka je sad pogoršao situaciju kad je rekao da Filip ne gleda Anitu kao šemu samo. Filipu se sigurno ne dopadaju stvari koje radi Anita jer od početka priča da je on najbolji za nju, a onda ode i flertuje sa Lukom. On obraća pažnju na sitnice i zbog toga je nikad ne bi priznao za vezu. Anita je malopre rekla da je Đukić čekao kao kec na deset i da neće više da se ponižava, a do sad je govorila da se nije ponižavala. Nema potrebe da se išta dovodi u pitanje, jasno je kao dan da bi Luka i Anita bili jedno s drugim - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' ima nešto da se zameri Luki? - upitao je Milan.

- Pa ima zbog odnosa prema Aneli naravno. To što porede mene i Filipa, kao i Luku i Filipa - to je čista glupost apsolutno. Mislim da je Luka sada napravio veliku grešku jer je rekao da Đukić ima emocije prema Aniti, a onda se meša u tu priču - rekao je Anđelo.

Ne želim od nebitnih da pravim bitne: Maja indirektno priznala Luki da neće biti s njim, on umire od smeha! (VIDEO)

- Anitu sam baš sad pitala i mogu da skapiram da je njen i Filipov odnos napolju jedno, a da ovde počinje da se zaljubljuje u njega. Meni je čudno Filipe da ti ne zameraš Luki ništa, kao svom drugaru, a jasno je da flertuje sa Anitom - rekla je Kačavenda.

- Najveći problem je što ste kad je ona ušla vi imali taj flert i bili ste povezani - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- On je mene pitao: ''Da li ti smeta'', a ja sam mu rekao: ''Ne''. Ja ne slušam šta pričaju i šta rade, ali rekao sam da ukoliko se na klipovima drugačije dokaže onda ću i ja komentarisati drugačije - rekao je Filip.

Dečko se izgubio i ima neki poremećaj: Aneli razvezala jezik i brutalnim prozivkama totalno unakazila Luku! (VIDEO)

- Sinoć sam čuo da je Luka rekao da mu ja nisam nikakav drugar, a ti nisi nikakav drugar Filipu - rekao je Terza.

- Anita neće da prizna da joj se sviđa Luka, a ja znam da je to istina - rekao je Pop.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja se ne namećem, meni je Luka rekao da Anita juri njega. On jeste meni dao lažnu nadu i on se meni svideo - rekla je Boginja.

- Kada je Luka bio s Aneli u vezi i rekla sam ti da si p*čka jer ne znaš da zaštitiš devojku, a ona kad već vidi da joj se udvaraš onda treba da se skloni - rekla je Matora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

