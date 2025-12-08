Rešio da je kidnapuje: Bebica pokušao da ubedi Teodoru da spava s njim u izolaciji kao s Đukićem, pa popio korpu! (VIDEO)

Nova ispala!
Nenad Macanović Bebica pokušao je da indirektno nagovori Teodoru Delić da spava s njim u izolaciji kao što je pre par nedelja uradila sa Filipom Đukićem, ali mu to nije pošlo za rukom zbog čega su se posvađali.
- Što ne bih spavao ovde? - upitao je Bebica.
- Radi šta hoćeš, kako god želiš - rekla je Teodora.
- Šta, nema nikog ovde i sam sam - rekao je Bebica.
- Ma radi šta hoćeš - rekla je Teodora.
- Što si ti sad takva? - upitao je Bebica.
- Kakva sam? Radi šta hoćeš - rekla je Teodora.
- Ne znam šta ti je, juče sam ti nešto pričao - rekao je Bebica.
- Je l' ti opet mene napadaš? Hoćeš neku frku ili? - upitala je Teodora.
- Ne, prespavao sam ceo dan - rekao je Bebica.
- Što nisi šetao ili trenirao? - upitala je Teodora.
- Nisam smeo, zato sam i spavao. Šta si ti radila - rekao je Bebica.
- Ništa, nisam ni one stvari spremila - rekla je Teodora.
- S kim si sedela? - upitao je Bebica.
- Sedela sa Anđelom i Ivom. Šta ti je sa facom? Nešto si se istripovao u glavi - rekla je Teodora.
- Ma dobro, važi. Nisi me grlila uopšte - rekao je Bebica.
- Nisi ni ti mene - rekla je Teodora.
- Ja tebe hoću - rekao je Bebica.
- Ja tebe neću, ne osećam potrebu - rekla je Teodora, a Bebica je ščepao i podigao.
- Spavaš ceo dan, a mogao si u radionici da treniraš. Užas - rekla je Teodora.
Autor: N.Panić