INAT BORI, ILI ČISTA PRIVLAČNOST?! Anastasija se ne odvaja od Murata, on je prigrlio i ne skida osmeh s lica! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li je na pomolu nova veza u Eliti?!

Emocije Anastasije Brčić prava su enigma. Dok danima unazad srčano vodi rat sa svojim bivšim partnerkom Borom Santanom, jedan deo učesnika tvrdi da je to pripemanje terena za zbližavanje sa Muratom, dok drugi ipak ističu da je pre nekoliko dana poželela da sa Santanom obnovi odnos.

Foto: TV Pink Printscreen

Tokom današnje radio-emsije ''Na mestu splačina'', Bora je iskazao sumnju da Anastasija željno iščekuje trenutak kada će biti intimna sa Muratom, što je veoma moguće, s obzirom na to da su postali poprilično bliski, a u Pabu, dok je on uvežbavao svoju pesmu, ona mu je bila podrška te su se u jednom trenutku zagrlili i uhvatili za ruke.

Kako će se njihov odnos dalje razvijati, ostaje nam da ispratimo.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

