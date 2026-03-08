AKTUELNO

Zadruga

Pohvale se samo nižu: Takmičari ishvalili Daču, on ne može da sakrije oduševljenje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Obradovao se!

Dača Virijević naredni je imao priliku da izvede svoju numeru, a on je ove noći odlučio da peva specijalno za Milenu Kačavendu i posveti joj pesmu: ''Ti si izabrala njega''.

pročitajte još

Simpatičan šta god da uradi: Aneli svim silama ishvalila Neria, ali Hani ne želi ni ime da spomene! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Nastup možete pogledati OVDE

- Ja sam ovo posvetio Mileni jer mislim da je niko nije vredan ni pet minuta - rekao je Dača.

- Svaka čast Dači, on ima 21 godinu i može da drži časove svima - rekao je Bora.

pročitajte još

Ponovo sam se zaljubio: Uroš odlepio za Borom nakon njegovog nastupa, on ovim potezom Maju kupio za ceo život! (VIDEO)

- Ovaj dečko zaslužuje mnogo, on je razvalio sve mozgove ovde i pokazao je ovde da je Pinkovo dete - rekao je Terza.

- Dača treba da peva i da se bavi muzikom, a ne rijalitijem - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dača peva vrhunski, tako da ja glasam za njega - rekla je Milena.

pročitajte još

Skamenila se od šoka: Asmin posvetio Aneli pesmu, ona na ivici suza! Sve frapirala reakcijom, nastup shvatila kao provokaciju (VIDEO)

- Bio je odličan kao i uvek, Bog ga je za sve stvorio - rekla je Sofija.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vestiŽ

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ovome se nije nadao! Asminu čestitku poslala Biljana Vujović, ali i Dačin otac! (VIDEO)

Zadruga

POČEO DA SKAČE OD SREĆE! Toša doneo poklon Urošu, evo šta je dobio! (VIDEO)

Zadruga

SKAČE PO KREVETU! Janjuš se pohvalio Toši da mu RADI MUŠKOST! (VIDEO)

Zadruga

On skače samo na Daču i Uroša! Kačavenda jo uvek BLJUJE VATRU zbog svađe sa Asminom, ne može da se sabere! (VIDEO)

Zadruga

Održao obećanje! Toša obradovao Janjuša, on nikad zahvalniji (VIDEO)

Pinkove Zvezde

Bosanac, vodi me u Sarajevo! Jelena nije mogla da sakrije oduševljenje Kenanom Hadžićem, on ZAPALIO STUDIO (VIDEO)