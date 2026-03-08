Pohvale se samo nižu: Takmičari ishvalili Daču, on ne može da sakrije oduševljenje! (VIDEO)

Obradovao se!

Dača Virijević naredni je imao priliku da izvede svoju numeru, a on je ove noći odlučio da peva specijalno za Milenu Kačavendu i posveti joj pesmu: ''Ti si izabrala njega''.

Nastup možete pogledati OVDE.

- Ja sam ovo posvetio Mileni jer mislim da je niko nije vredan ni pet minuta - rekao je Dača.

- Svaka čast Dači, on ima 21 godinu i može da drži časove svima - rekao je Bora.

- Ovaj dečko zaslužuje mnogo, on je razvalio sve mozgove ovde i pokazao je ovde da je Pinkovo dete - rekao je Terza.

- Dača treba da peva i da se bavi muzikom, a ne rijalitijem - rekao je Mića.

- Dača peva vrhunski, tako da ja glasam za njega - rekla je Milena.

- Bio je odličan kao i uvek, Bog ga je za sve stvorio - rekla je Sofija.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić