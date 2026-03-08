Pohvale se samo nižu: Takmičari ishvalili Daču, on ne može da sakrije oduševljenje! (VIDEO)

Obradovao se!
Dača Virijević naredni je imao priliku da izvede svoju numeru, a on je ove noći odlučio da peva specijalno za Milenu Kačavendu i posveti joj pesmu: ''Ti si izabrala njega''.
- Ja sam ovo posvetio Mileni jer mislim da je niko nije vredan ni pet minuta - rekao je Dača.
- Svaka čast Dači, on ima 21 godinu i može da drži časove svima - rekao je Bora.
- Ovaj dečko zaslužuje mnogo, on je razvalio sve mozgove ovde i pokazao je ovde da je Pinkovo dete - rekao je Terza.
- Dača treba da peva i da se bavi muzikom, a ne rijalitijem - rekao je Mića.
- Dača peva vrhunski, tako da ja glasam za njega - rekla je Milena.
- Bio je odličan kao i uvek, Bog ga je za sve stvorio - rekla je Sofija.
Autor: N.Panić