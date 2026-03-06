On skače samo na Daču i Uroša! Kačavenda jo uvek BLJUJE VATRU zbog svađe sa Asminom, ne može da se sabere! (VIDEO)

Odlučila da ga vređa koliko god treba.

Milena Kačavenda tokom noći žestoko se svađala sa Asminom Durdžićem, a ovog jutra pokazala je Dači Virijeviću da je ljutnja još uvek drži.

- Što si se toliko iznervirala sinoć - pitao je Dača.

- Nisam očekivala da će da ode na taj način, i da ću morati da ga vređam kao konja. Mesec i po dana mu govorim da se blamira za Maju. Na koga on može da skače, na tebe i na Uroša. Ide i lobira da mi svi koji smo mu drugari ne smemo da nominujemo Maju. Ja sam mu rekla da neće on meni da govori šta ću ja sa Majom, on je uticao moj k*rac - rekla je Kačavenda besno.

- Ne znam koji joj je k*rac - rekao je Terza.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.