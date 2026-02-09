Dušica pokušala da ga uteši.
Nakon drame u rehabu sa Borom Santanom i Anastasijom Brčić, kad ga je obezbeđenje izbacilo iz prostorije, Uroš Stanić porazgovarao je o svojim problemima sa Dušicom Đokić.
- Tri puta sam ga poljubio u usta, što mi je to dozvoljavao - rekao je Uroš.
- Nije trebalo da dozvoljava - rekla je ona.
- Moje mišljenje je da je bis*ksualac, sad se pere. On daje gej ljudima lažnu nadu, pa se posle izvlači. Ja sam seo u rehab da popričam s njim, dolazi obezbeđenje da me izbaci - naveo je Uroš.
- Ti si se zacopao, privržen si i sad ti je teško da se odvojiš od njega, teško je da se distanciraš. I ako se distanciraš, on ti dođe za dva dana - rekla je Dušica.
- Ja ko je veliki ološ - dodao je on.
- Ti si jedini bio uz njega kad su mu svi okrenuli leđa. Sad mu ne trebaš kad je sa Anastasijom - navela je Dušica.
Autor: R.L.