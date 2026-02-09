AKTUELNO

Zadruga

TRI PUTA SAM GA POLJUBIO U USTA, ZAŠTO MI JE DOZOVLIO... Uroš jadikuje nad svojom sudbinom, ne može da se sabere nakon Borinog pomirenja sa Anastasijom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dušica pokušala da ga uteši.

Nakon drame u rehabu sa Borom Santanom i Anastasijom Brčić, kad ga je obezbeđenje izbacilo iz prostorije, Uroš Stanić porazgovarao je o svojim problemima sa Dušicom Đokić.

- Tri puta sam ga poljubio u usta, što mi je to dozvoljavao - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije trebalo da dozvoljava - rekla je ona.

- Moje mišljenje je da je bis*ksualac, sad se pere. On daje gej ljudima lažnu nadu, pa se posle izvlači. Ja sam seo u rehab da popričam s njim, dolazi obezbeđenje da me izbaci - naveo je Uroš.

- Ti si se zacopao, privržen si i sad ti je teško da se odvojiš od njega, teško je da se distanciraš. I ako se distanciraš, on ti dođe za dva dana - rekla je Dušica.

- Ja ko je veliki ološ - dodao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si jedini bio uz njega kad su mu svi okrenuli leđa. Sad mu ne trebaš kad je sa Anastasijom - navela je Dušica.

Autor: R.L.

