AKTUELNO

Zadruga

Ovacije odzavanju Elitom: Takmičari čestitaju Mići na uništenju Bebice, on bljuje vatru! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sravnio ga sa zemljom!

U toku su ''Nominacije'', a ovonedeljni potrčci bili su Nenad Macanović Bebica i Jovana Mitić koji su tokom ove noći slušali mišljenje svojih cimera o njima. Ivana Šopić dala je reč Lepom Mići.

pročitajte još

Zbog ljubavi izgubio sve, a dobio rogove: Dragana se ismejala Bebici u lice, Vanja ga verbalno sahranila! (VIDEO)

- Jovana bila je jedna devojka iz Pančeva. Isto takva kao ti i ušla je kao „zvezda“, bila je u timu, sve to kao wow. Devojka je sedam dana bila bukvalno stavlala kapuljaču na glavu i niko s njom nije razgovarao. Otišla je kući. i vratila se, bila je ista pa su je opet izbacili. Ti si ista takva, ti želiš da budeš starleta, majka i tako dalje. Ne možeš, ne možeš. Nije sve loše, ne kažem ja da je sve loše, samo ti pričam za tebe - rekao je Mića i osvrnuo se na Bebicu:

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja nisam Bebici rekao jednu reč dok je bio u problemu, i ja ranjenog orla ne diram. On je sad zdrav i oporaavio se, a on je podmukao, kvaran i sve najgore. On nije dobar za okolinu i sebe, njega bi ljudi u belom mantilu izolovali na neko vreme. On sam prizna da nema ponos i dostojanstvo, šta ja dalje da pričam? Mislio sam da će posle ovog blama koji mu je priredila najveća ljubav kako on kaže, da shvati da mu je Bog servirao u momentu nešto da treba da je reši, a on ostaje isti i postaje još veći psihopata. On je spreman na sve, nema kočnicu ni prema čemu i on je spreman za Teodoru da nas pobije sve dok je ona spremna da ga išalta za sva vremena - rekao je Mića.

pročitajte još

HITNO OGLAŠAVANJE VELIKOG ŠEFA: Takmičari ostali u šoku nakon ovoga (VIDEO)

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Oglasio se Veliki šef: Elitom odzvanja jasna poruka, takmičari moraju biti brzi! (VIDEO)

Zadruga

Au, kakvo poniženje: Filip priznao da mu je neprijatno od Bebice, Teodora se posprdala sa bivšim verenikom! (VIDEO)

Domaći

Obrati pažnju na svoju ženturaču kod kuće: Aneli kao oparen napala Janjuša, ne prestaje da bljuje vatru! (VIDEO)

Zadruga

Bljuje vatru: Terzi pala roletna zbog Minine kvarnoće, kipti od besa i vređa je na sav glas žestokim prozivkama! (VIDEO)

Domaći

ON SAMO DRNDA DUGMIĆE! Desingerica i Bosanac zaratili, Stojković poručio: Takve tekstove sam pisao u trećem osnovne!

Zadruga

Ne bih ga poželela ni za komšiju: Sofija britkim jezikom Bebicu zakucala za dno, takmičari mu se sve više rugaju! (VIDEO)