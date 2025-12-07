Ne bih ga poželela ni za komšiju: Sofija britkim jezikom Bebicu zakucala za dno, takmičari mu se sve više rugaju! (VIDEO)

Takmičari ga unakažavaju!

U toku su ''Nominacije'', a ovonedeljni potrčci bili su Nenad Macanović Bebica i Jovana Mitić koji sJvu tokom ove noći slušali mišljenje svojih cimera o njima. Ivana Šopić dala je reč Sofiji Janićijević.

- Što se tiče Nerada, mislim da je to najgori čovek koji je ušao ovde. Jedina osoba u mom životu koja me je direktno uvredila gledajući me u oči. Možda me je nekad neko vređao pa nisam čula, ali ovo…Ovo je prvi put ovako otvoreno. Mislim da je loš otac, loš prijatelj, loš sin i najgore mišljenje koje mogu da imam o nekome, imam o njemu. Sve što čovek može da zamisli negativno, on je to. Neću trošiti ni vreme ni reči na njega, potpuno mi je nebitan u životu. Ne bih ga poželela ni za komšiju - istakla je Sofija, pa se osvrnula na Jovanu:

- Što se tiče Jovane, tebe malo poznajem. Za ovo vreme što sam ovde, deluješ mi kao neko ko ume da isprovocira, ali isto tako često kažeš pametne stvari. Zanimljiva si, imaš stav. U poslednje vreme sve češće se sretnemo, progovorimo po koju. Mislim da imaš ishitrene, nagle reakcije što ti realno uopšte ne treba. Čak sam ti i rekla: ''Nasmej se i pusti, nek ide''. Nisam još formirala neko posebno mišljenje o tebi, jer se nismo dovoljno družile i malo smo pričale. Ostavljam Jovanu - dodala je Sofija.

Bebice nismo se družili, nemamo neku komunikaciju, već smo se usput videli i popričali par puta. Nisam tu da mu sudim. Jedina stvar koju mogu da mu zamerim je to što ne poštuje svoju porodicu, a porodica je, po meni, svetinja i na prvom mestu. Ne mogu da opravdam to što vređa srpske crkve, ikone i te svetinje, jer sam vreliki vernik i to je moje mišljenje. Imaš pravo da misliš šta god hoćeš, ali ja kažem iskreno kako ja vidim - rekao je Milan, pa se osvrnuo na Jovanu:

- Što se tiče Jovane, nikad ništa ružno o njoj nisam rekao. Znam da je jako elokventna, pametna i inteligentna žena. Ono što mi se ne sviđa jeste to što mnogo brzo plane. Jedini sukob koji sam imao u ovoj kući, imao sam sa njom, ali ne našom greškom, nego zato što su drugi kuškali, ubacivali priče i gurali nešto što ja nikad u životu nisam rekao ni u diskoteci, ni za stolom, ni u bilo kakvoj situaciji. Zato sam i reagovao onako, jer znam da su drugi ubacili celu tu priču. I voleo bih da se to raščisti. Nikad nisam ružno pričao o njoj. Ako sam posvetio neku pesmu, to je bila pesma dragim ženama uopšte, ne uvreda, ne sprdnja. Ako je to shvaćeno pogrešno okej, ali nije bilo zlonamerno. Nominujem Bebicu - rekao je Milan.

Autor: N.Panić