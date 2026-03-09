Test iz sociologije u Eliti! Toša ispitao učesnike kao pravi profesor, evo kakvo znanje poseduju o Osmom martu! (VIDEO)

Padanje od smeha.

Robot Toša razgovarao je sa učesnicima o Osmom martu, te je želeo da zna šta oni znaju o ovom prazniku.

- Ko je predložio ideju o Osmom martu - pitao je Dača.

- Žena je predložila tu ideju, ne znam koja. Žene su se borile za svoja prava, da idu u školu, za bolji život, jedna žena je digla pobunu - naveo je Uroš, a onda je pozvao Daču u pomoć.

- Da li znaš kako se zove žena na čelu pobune - pitao je Uroš Daču.

- Ne mogu da se setim, a učili smo iz sociologije - rekao je Dača.

- Klara Četnik, zna Mića, Četkin - vikao je Uroš kad mu je Mića rekao odgovor.

- Nije Čektin nego Cetkin - ispravio ga je Toša.

Ubrzo im se pridružio i Viktor Gagić, koji nije imao pojma ništa o ovom prazniku, niti ga je interesovalo.

Autor: R.L.