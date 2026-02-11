AKTUELNO

Zadruga

Radim na tome da raskinete: Uroš priznao da što pre želi krah ljubavi Bore i Anastasije, ona uletela u radio kao furija! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Uroša Stanića kako bi progovorio o haosu Maje i Boginje, a potom je progovorio i o Anastasiji Brčić. ﻿﻿﻿

Kakva slučajnost: Alibaba opet okrivio Đukića za karambol Boginje i Maje, on mu odbrusio kao nikad do sada! (VIDEO)

- Itekako su provokacije kada se Maja meša u tuđe veze. Ovde se Boginja nepravedno osuđuje, ali sada ću da ispričam sve. Boginja jeste provocirala, ali Maja ne može da se opravda. Filip jeste zvao Boginju, one su se provocirale. Maja je povređena jer nije očekivala od Filipa kres komunikaciju, a ne znam samo šta ima Alibaba da se meša jer nije on poltron Majin - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Imamo pitanje od Miće: ''Da li je normalno da se ti i Anastasija družite?'' - glasilo je pitanje.

Tresu se zidovi radija: Anđelo i Maja upali u radio i izvređali Boginju zbog laži, ona odmah počela da glumi žrtvu! (VIDEO)

- Nije, bolestan je moj i Anastasiji odnos jer se oboje ložimo na tebe. Boro, ti si meni previše dozvolio i ljubio si me, imao si pristup koji si imao. Ja ću pokušati da se odljubim u tebe jer je meni to blamantno, ne želim da budem u trouglu sa tobom i Anastasijom. Ti staviš distancu, a onda nastaviš da pričaš sa mnom. Mislim Boro da bi me opalio, ali ne bi bio u vezi sa mnom i prosto je nemoguće da tebe uvek jure gejevi. Itekako si mi govorio da ti prijam, da sam ti se uvukao pod kožu tako da je to to. Naše prijateljstvo nije normalno, ja radim na tome da vas razdovjim - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni je smešno i zanimljivo, teram cirkus - rekla je Anastasija.

- Anastasija kako ti deluje to što želi nas da razdvoji? - upitao je Bora.

Novo brutalno poniženje za Boginju: Đukić neće da je prizna za devojku, razgovor odložio za kasnije! (VIDEO)

- Ma meni je to presmešno, već znam sve - rekla je Anastasija.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

