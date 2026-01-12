AKTUELNO

Nismo imali s*ks, samo smo vodili ljubav: Janjuš pred svima opet posprdao advokaticu, ona kipti od besa! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Svi umiru od smeha!

U toku je ''Podela budžeta'' Jovane Mitić, a ona je naredni budžet dala Mileni Kačavendi.

PUČE TIKVA! Advokatica i Miki viču preko stola jedno na drugo: Tvoje diplome mogu da obesim o magareći...! (VIDEO)

- Kačavenda, mali budžet. Ti si žena koja je promenila tok mog učešća ovde definitivno, ali ne zato što sam se prepala jer se ja samo Boga plašim. Ja sam od tebe očekivala pravednost, ali je nije bilo. Optužila si me ovde da sam bila initmna sa Popom i pomenula moje dete kada sam se svađala sa Bebicom, a onda si mi i j*bala celu porodicu. Ja nikad nisam plakala zbog tvojih reči, ali me jesu bolele jer si ostvarena kao roditelj. Bolelo me što nisi mogla da prepoznaš moju dobrotu, a ne ono što se o meni govorilo ovde - rekla je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hvala, srećno danas - rekla je Kačavenda.

PREFESIONALAC! Jovana krenula da priča o Aniti i Relji Popoviću, Luka je ZBUNIO JEDNOM REČENICOM I PREKINUO IZLAGANJE! Ona poručila: Otkopaj rupu i na

- Janjuše, ti si jedan od par učesnika za koje sam čula pre rijalitija i čak me moje društvo posavetovalo da se družim s tobom jer si zabavan. Napravila sam kardinalnu grešku kada sam pričala ko sam i šta sam, a vi ste svi umirali od smeha dok si ti čak i prednjačio u svemu tome. Mislim da ti nisi fer prema Mileni Kačavendi, čula sam par puta sa strane njen razgovor sa Vanjom i mislim da nisi u redu. Slagao si da sam bila intimna s tobom, to je jako ružno i od tebe to nisam očekivala - rekla je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vreme koje sam proveo s tobom van kamera je vreme koje neću nikad zaboraviti. Ja sam pogrešio što sam rekao da sam imao s*ks s tobom, vodili smo ljubav - rekao je Janjuš.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: N.Panić

