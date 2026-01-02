AKTUELNO

Zadruga

Dobio sam dve čokoladice, ali... Janjuš se razmišlja da li da pojede slatkiše od Grofice, ne zna da li će biti omađijan! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Umiru od smeha!

Marko Janjušević Janjuš odveo je robota Tošu na klupicu kako bi mogli malo bolje da popričaju, a tom priliku mu je i priznao da je o Jasne Grofice dobio dve čokoladice.

pročitajte još

Hladnoća im ne može ništa: Trubači usijali atmosferu, takmičari zaigrali kolo u dovorištu Bele kuće! (VIDEO)

- Danas mi stigao onaj dobar dušek, šta misliš ko li mi je poslao? - upitao je Janjuš.

- Grofica možda - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona mi je poslala dve čokoladice, razmišljam da li da ih pojedem ili dam nekome - rekao je Janjuš.

- Možda bolje da ih daš nekome - smejao se Toša.

pročitajte još

Zamisli Taki se juče ljuti na Boru, a ono jutros... Janjuš i Toša umiru od smeha, ne dolaze sebi zbog Đukića i Maje! (VIDEO)

- Šta misliš ko mi je poslao dušek? - upitao je Janjuš.

- Možda Taki - nasmejao se Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije nego Gaga i Joca. Kako mi nedostaje ta devojka, baš sam je zavoleo - rekao je Janjuš.

pročitajte još

Luda žurka u Šimanovcima: Toša doveo trubače na imanje, oni napravili spektakl za pamćenje! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Moći ćeš da se hvališ da si mi prvi: Ena Čolić došla na sjajnu ideju, na ovaj način može ponovo biti nevina (VIDEO)

Zadruga

Prekucao igricu: Alibaba uleteo Aneli u krevet i zabranio joj da mu ljubomoriše, ona ga oduvala! (VIDEO)

Zadruga

Procvetao: Bebica pred svima priznao da bi se Teodora pomirila s njim, ona u potpunom šoku! (VIDEO)

Zadruga

Alibaba gori od ljubomore: Maja priznala da li bi bila s Đukićem u vezi, on nije izdržao da ih ne ponizi! (VIDEO)

Zadruga

Zaslužuješ da neko stane uz tebe: Janjuš ubacio u petu i pokušao da zavede Saru Šajić! (VIDEO)

Domaći

Shvatila sam da sam uzrok haosa: Teodora dobila šamar realnosti i shvatila koliko je ispala loša, pa ponovo žestoko ukanalila Bebicu! (VIDEO)