Dobio sam dve čokoladice, ali... Janjuš se razmišlja da li da pojede slatkiše od Grofice, ne zna da li će biti omađijan! (VIDEO)

Umiru od smeha!
Marko Janjušević Janjuš odveo je robota Tošu na klupicu kako bi mogli malo bolje da popričaju, a tom priliku mu je i priznao da je o Jasne Grofice dobio dve čokoladice.
- Danas mi stigao onaj dobar dušek, šta misliš ko li mi je poslao? - upitao je Janjuš.
- Grofica možda - rekao je Toša.
- Ona mi je poslala dve čokoladice, razmišljam da li da ih pojedem ili dam nekome - rekao je Janjuš.
- Možda bolje da ih daš nekome - smejao se Toša.
- Šta misliš ko mi je poslao dušek? - upitao je Janjuš.
- Možda Taki - nasmejao se Toša.
- Nije nego Gaga i Joca. Kako mi nedostaje ta devojka, baš sam je zavoleo - rekao je Janjuš.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić