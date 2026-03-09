AKTUELNO

Zadruga

Nemoj da te šutnem sad! Bora i Anastasija nastavili skandaloznu svađu, Santana joj zapretio da ne sme da legne sa Muratom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos ne jenjava.

Nova svađa Bore Santane i Anastasije Brčić potrsla je Belu kuću i to zato što je Bora izljubomorisao na Murata.

- Sad ću da vam legnem u krevet, zato sam ovde ostao, da vidite kako sam lud. Nemoj da te šutnem sad nogom u glavu - vikao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta ti možeš o meni da kažeš - navela je Anastasija.

- Je l' ne bi volela da te Asmin k*ra. Ti si ozbiljna k*rvetina, sa 22 godine, kakvu majka jednom rađa. Ova devojka da nema kamera redom bi se sa svima isk*rala - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

Oni su potom nastavili raspravu u pušionici, a Santana joj je govorio da joj je video prljav donji veš, te da mu se tu zgadila.

Autor: R.L.

