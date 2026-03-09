Anita na aparatima: Luka ponovo pokazao da je lud za Aneli, pred svima joj podelio zlatne savete! (VIDEO)

Usmerio je na pravi put!

U toku je emisija "Pretres nedelje", a na samom početku večeri voditelj Milan Milošević pokrenuo je temu o ljubomori takmičara na poklone koje je danas dobila Aneli Ahmić povodom Dana žena.

- Današnji pokloni su odraz toga koliko je ponižavaju i vređaju. Njima nije bilo dobro, danas je čak rečeno i da je sama kupovala poklone. Ja stojim iza Aneli, ne branim je kad nije u pravu. Danas je narod pokazao ko su loši ljudi i ko će da rikne - rekao je Lepi Mića.

- Ja sam više puta govorio da ove godine ne bio u Anelinoj i Asminovoj koži, ali ona je žensko. Ona ne zna da li da stane na nećakovu stranu, a ako ne bude na njegovoj strani ide protiv porodice. Tu je Asmin sa kojim treba da spusti loptu, Janjuš, ja, ukućani koji je ne vole. Ona ima ovde najtežu situaciju. Ja ne znam ni kako mogu da spavaju više jer rešavaju životne priče koje će da ih obeleže do kraja života. Ja nisam bio sujetan, ja znam šta god ona da uradi da će da dobije. Poznavajući Aneli kad god dobije vetar u leđa napravi loš potez. Ona da je bila dobra na početku dobila bi isto, da napravi loše dobiće isto i šta god da uradi podržavaće je - govorio je Luka.

- Sanja adminka je napisala stori da ti znaš kakva su armija - dodao je voditelj.

- Ona ima te ljude koji su uz nju i svi se drže zajedno. Ja sam rekao da znam da Aneli može da dobije garderobu, ketering koji je tu za nju, ali sigurno nije ostavila pare da joj šalju ovakve stvari jer bi uvek stizalo nešto novo. Znam da Aneli ne odvaja novac za to, ne znam za Situ - govorio je Luka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta:

Autor: A. Nikolić