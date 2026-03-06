Novi haos na pomolu?! Anita saznala da se Luka smejao Aneli, zaurlala na njega pred svima (VIDEO)

Šok za šokom!
Luka Vujović prišao je Aniti Stanojlović koja je sve vreme plakala, te ga je tako napala čim joj je prišao.
- Evo Ivan je izašao i rekao mi da joj se smeješ - ludela je Antia.
- Ja sam se nasmejao kada je rekla da je žrtva - rekao je Luka.
- Luka, pevao si joj sada: "oženjen sam...", smejao si se i raspravljao sa njom pet minuta - rekao je Dača.
- Moraš da imaš interakciju, Darko te je pitao, to je normalno. Smejao si se, svi smo se smejali - rekla je Vanja.
- Eto, ti veruj Urošu Staniću - rekao je Luka.
- Ivan mi je rekao...Tebi je smešno dok sam ja ovakva. Ako ti znaš da nisi, kome dokazuješ - rekla je Anita.
- Ti emotivno manipulišeš s njim i tražiš da ne ide u emisiju - rekao je Dača.
- Ne mogu, jeb*ću joj mater ako budem ušla...Nemoj da mi se smeješ u facu - rekla je Anita.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić