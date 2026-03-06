AKTUELNO

Zadruga

Novi haos na pomolu?! Anita saznala da se Luka smejao Aneli, zaurlala na njega pred svima (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok za šokom!

Luka Vujović prišao je Aniti Stanojlović koja je sve vreme plakala, te ga je tako napala čim joj je prišao.

pročitajte još

Lom u emisiji uživo! Luka poručio Aneli da je bolesnica jer misli da je bila ljubavnica, iako je zaista bila, ona ga oduvala: On i Biljana su dve NAJV

- Evo Ivan je izašao i rekao mi da joj se smeješ - ludela je Antia.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam se nasmejao kada je rekla da je žrtva - rekao je Luka.

pročitajte još

MUNJEVITA REAKCIJA VELIKOG ŠEFA! Anita kažnjena, moraće da snosi posledice zbog kršenja pravila Bele kuće!

- Luka, pevao si joj sada: "oženjen sam...", smejao si se i raspravljao sa njom pet minuta - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moraš da imaš interakciju, Darko te je pitao, to je normalno. Smejao si se, svi smo se smejali - rekla je Vanja.

- Eto, ti veruj Urošu Staniću - rekao je Luka.

pročitajte još

Guta knedle! Aneli i dalje u šoku što se Luka nije razveo, ne može da veruje da je sve vreme bila LJUBAVNICA (VIDEO)

- Ivan mi je rekao...Tebi je smešno dok sam ja ovakva. Ako ti znaš da nisi, kome dokazuješ - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti emotivno manipulišeš s njim i tražiš da ne ide u emisiju - rekao je Dača.

- Ne mogu, jeb*ću joj mater ako budem ušla...Nemoj da mi se smeješ u facu - rekla je Anita.

pročitajte još

Karambol kakvog nema! Luka pokušao da izvrne Aniti mozak, ona ponovo počela da URLIČE na njega (VIDEO)

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Haos za stolom! Đukić se ponovo ogradio od Teodore, Terza skočio na njega: Rekao si mi da ćeš... (VIDEO)

Zadruga

Pomirenje veka na pomolu?! Asmin i Aneli progovorili o svom odnosu, evo da li bi obnovili svoju ljubav (VIDEO)

Zadruga

POLAKO PUCA TIKVA?! Luka otkrio da mu smeta druženje Filipa i Asmina, Maja oplela po Aneli, Terza ga SASEKAO: Njega će ona posvađati sa svima! (VIDEO)

Domaći

Karambol se nastavlja! Aneli tvrdi da je Luka ZABRANIO da Asmin vidi Noru, iako je ona majka, Durdžić potvrdio Vujovićevu priču: Sita mi je rekla da..

Zadruga

Trebalo je da mi kažeš: Anita divlja na Luku zbog pića koje je dao za Aneli, on se izvinjava i smeje joj se u facu (VIDEO)

Zadruga

Bila joj je marioneta, nadmudrila je: Dača analizirao druženje i raskol Maje i Aneli, Anita progovorila o bebi sa Lukom: Rizikujemo, što da ne! (VIDEO