Tenzija na vrhuncu: Anastasija ne bira sredstva da pregazi Boru Sanatnu, a Uroš priprema novi pakao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Anastasiji Brčić nakon brutalne svađe sa Borom Santanom.

- Nije lepo kad on psuje mame i tate, ništa nije lepo - rekla je Anastasija.

- Šta se on petlja kad u crvenom?! Zašto ona iznosi to za Indi sad? - vikala je Aneli.

- Samo lud čovek bi pomislio da bi Bora ćutao o tome toliko i da baš danas to iznese - rekla je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona je otišla da ja ni ne znam. Ona se kune u brata, a on u majku, ja ne znam ko priča istinu više! - rekla je Boginja.

- Ja sam Boru ostavila, a ne on mene i on pokušava da se pomiri sa mnom. Mene ništa ne interesuje, glupe priče ostavite za debile - rekla je Anastasija.

- Van svake pameti je da njoj priča o svom privatnom životu. Sam je kriv! Ovo je odvratno! Provocirate čoveka i kad im se naj*be mame onda kukaju. Najgore je što će oni za pet dana opet da sede zajedno. On se jeste zatreskao, ali njima svima odgovara priča sa Borom - rekla je Maja.

- Ti si isti lažov kao on! - rekla je Boginja.

- Bora jeste danas prvi počeo - rekla je Mina.

- Šta tražite onda sa Borom? Borine psovke ne opravdavam, ali ga provociraju. Anastasija i treba da se raziđe od Bore i Bora od nje - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sinoć su Uroš i Bora najnormalnije sedeli i šalili se, mislila sam da su super. Videla sam da Bori prija Uroševo prisustvo. Danas Uroš ustaje i govori da je Bori želeo da spremi iznenađenje i da ja otpevam pesmu - rekla je Jovana.

- Bora nije gej! - rekla je Maja.

- K*rao bi ga napolju, imaš takve ljude - rekla je Matora.

- Evidentno je da sam zaljubljen u Boru i ljubomorišem na Indi. Anastasija je rekla da on planira da bude sa njom kad izađemo. Ja sam lud u vezi! Imam pravo da pravim iznenađenje. Zbog šminke ću mu haos napraviti. Da li ja njega teram da me ljubi u nosić? On sam dovoljava neke stvari - rekao je Uroš.

- Kako si govorila preko dana da je zaljubljen u Uroša, a vaćarila si se u rehabu sa njim? - pitao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- On ima jako čudne s*ksualne fantazije i ja se sklanjam od njega! - rekla je Anastasija.

- Pričala si da si se družila sa narkomanima - rekao je Milan.

- Moji prijatelji su svi fakultetski obrazovani! Ja šmrkala nikad nisam! Ekipa sa kojom sma izlazila kod Hane u kafić je prijatelj skiper sa kojim sam se družila preko sezone - rekla je Anastasija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić

