Ne viđaš ćerku, sva sreća da je kod majke: Kačavenda promenila ploču, pa zbog rata sa Alibabom podržala Aneli! Sevaju gnusne uvrede (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" došlo je do nove žestoke svađe između Milene Kačavende i Asmina Durdžića.

- Neću da gazim Kačavendu, već sam je uništio dva puta. Prvi put je dobila menstruaciju, drugi put je plakala. Ona je izdala svakoga, ovo njena nemoć - govorio je Asmin.

- Gde ti je Nena opozicija sa 15 snimaka? Daj p*čko dokaz da sam prodavala lažne diplome, s*so jedna raspala - urlala je Milena.

- Da li si završila? Ovako se ponaša majka dva sina - dodao je on.

- Da li k*raš svoju ćerku? Ne možeš jer je ne viđaš i sva sreća da je kod majke. Veće g*vno u životu nisam videla za treću sezonu rijalitija. Ti nisi otac jer ne viđaš dete, samo na snimcima i slikama. Ovo ti ide u prilog za sud kako vređaš žene i s*reš po tužoj deci - dodala je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Stojmim iza svega, a za "incest majka" sam rekao jer je rekla da je slala sinu k*tu od Anđela. Ona je izdala sve, a kad je došao Karić govori kako ništa nije kriva. Nas 15 ovde ne valja, a samo ona valja. Neću na tvoj nivo da se spuštam. Ti si izdala i Marka Đedovića jer si mislila da te on radi kad si se dopisivala i da ti je slao k*tu - govorio je Asmin.

- Ja mogu da radim šta ja joću - dodala je Mielna.

- Na osmi mart ti sin nije poslao poklon jer te ste stidi, a ni muž. Trebalo je da ti pošalje poklon da stoji iza tebe. Ništa nisi rekla, samo iste stvari vrtiš u krug. Ti si uništena - nastavio je Durdžić.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A. Nikolić

