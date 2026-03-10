Ne viđaš ćerku, sva sreća da je kod majke: Kačavenda promenila ploču, pa zbog rata sa Alibabom podržala Aneli! Sevaju gnusne uvrede (VIDEO)

Karambol!
Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" došlo je do nove žestoke svađe između Milene Kačavende i Asmina Durdžića.
- Neću da gazim Kačavendu, već sam je uništio dva puta. Prvi put je dobila menstruaciju, drugi put je plakala. Ona je izdala svakoga, ovo njena nemoć - govorio je Asmin.
- Gde ti je Nena opozicija sa 15 snimaka? Daj p*čko dokaz da sam prodavala lažne diplome, s*so jedna raspala - urlala je Milena.
- Da li si završila? Ovako se ponaša majka dva sina - dodao je on.
- Da li k*raš svoju ćerku? Ne možeš jer je ne viđaš i sva sreća da je kod majke. Veće g*vno u životu nisam videla za treću sezonu rijalitija. Ti nisi otac jer ne viđaš dete, samo na snimcima i slikama. Ovo ti ide u prilog za sud kako vređaš žene i s*reš po tužoj deci - dodala je Milena.
- Stojmim iza svega, a za "incest majka" sam rekao jer je rekla da je slala sinu k*tu od Anđela. Ona je izdala sve, a kad je došao Karić govori kako ništa nije kriva. Nas 15 ovde ne valja, a samo ona valja. Neću na tvoj nivo da se spuštam. Ti si izdala i Marka Đedovića jer si mislila da te on radi kad si se dopisivala i da ti je slao k*tu - govorio je Asmin.
- Ja mogu da radim šta ja joću - dodala je Mielna.
- Na osmi mart ti sin nije poslao poklon jer te ste stidi, a ni muž. Trebalo je da ti pošalje poklon da stoji iza tebe. Ništa nisi rekla, samo iste stvari vrtiš u krug. Ti si uništena - nastavio je Durdžić.
Autor: A. Nikolić