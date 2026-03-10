Totalno uništenje Milene Kačavende: Urnišu je sa svih strana, Bebica je dokrajčio za sva vremena! (VIDEO)

Haos ne prestaje!
Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" Anđelo Ranković je žestoko odbrusio Mileni Kačavendi koja je koristila reči Anite Stanojlović u ratu protiv njega.
- Ista ta Anita pati za mnom dve godine - rekao je Anđelo.
- Ne pati, ovo je prozivka za mene - odbrusio je Luka.
- Treba da vidiš sa svojom drugaricom jer zaboravljaš da je to moja bivša devojka - pričao je Anđelo.
- Moja je sadašnja - rekao je Luka.
- Kačavendu sam prvi put video da se pogubila kad je bila Ana Ćurčić i drugi put u sredu kad je Asmin pričao. On je više puta pomenuo da je osvetu spremao i da nikome ništa zaboravio nije. Meni je neverovatno da on to toliko tvrdi, da priča da postoji broj telefona, rekao je da će reći kome da se obrati i sve da se kaže. Kačavenda je ovde u letvrtak izgledala pogubljeno kao da je sve istina, a ona je prebacila na visokotehnološki kriminal. Ovo je treći satanak kako ništa nisi rekla- Ti koristiš Aneli za odabranu, napadaš Anđela, a Asminu opet ništa nisi rekla - komentarisao je Bebica.
- Šta ja nisam demantovala? Ja mogu da verujem sve što sam videla. Vi imste pravo njemu da verujete - rekla je Mielna.
Autor: A. Nikolić