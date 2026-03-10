AKTUELNO

Zadruga

Totalno uništenje Milene Kačavende: Urnišu je sa svih strana, Bebica je dokrajčio za sva vremena! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Haos ne prestaje!

Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" Anđelo Ranković je žestoko odbrusio Mileni Kačavendi koja je koristila reči Anite Stanojlović u ratu protiv njega.

- Ista ta Anita pati za mnom dve godine - rekao je Anđelo.

- Ne pati, ovo je prozivka za mene - odbrusio je Luka.

- Treba da vidiš sa svojom drugaricom jer zaboravljaš da je to moja bivša devojka - pričao je Anđelo.

- Moja je sadašnja - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kačavendu sam prvi put video da se pogubila kad je bila Ana Ćurčić i drugi put u sredu kad je Asmin pričao. On je više puta pomenuo da je osvetu spremao i da nikome ništa zaboravio nije. Meni je neverovatno da on to toliko tvrdi, da priča da postoji broj telefona, rekao je da će reći kome da se obrati i sve da se kaže. Kačavenda je ovde u letvrtak izgledala pogubljeno kao da je sve istina, a ona je prebacila na visokotehnološki kriminal. Ovo je treći satanak kako ništa nisi rekla- Ti koristiš Aneli za odabranu, napadaš Anđela, a Asminu opet ništa nisi rekla - komentarisao je Bebica.

- Šta ja nisam demantovala? Ja mogu da verujem sve što sam videla. Vi imste pravo njemu da verujete - rekla je Mielna.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

