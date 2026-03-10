Drži ga u šaci? Dačo pokušao da obrani Kačavendu od Asmina, Alibaba brže-bolje zapretio otkrivanjem istine o njegovom ocu! (VIDEO)

Preokret!

Voidtelj Milan Milošević dao je reč Marku Janjuševiću Janjušu.

- Ukanalila si se sa tim kad su ti izašle glasovne poruke, rekla si da se bave sa tim. Kako kad su poruke tvoje? Čim demantuješ samo sebi praviš problem i produžavaš pakao - rekao je Janjuš.

- Ti si bila na video pozivu, frajer sedi u mraku, a ti trljaš p*zdu - ubacio se Asmin.

- Ja mogu da ustanem da je on b*ljaš i da imaju 124 snimka recimo - rekla je Milena.

- Ja verujem da si od većine prošla duplo ili troduplo, ali ne mogu da verujem da psuješ decu. Ako ti uzvratiš ista si, šta si ti bolja kad psuješ dete od pet godina?! - rekao je Janjuš.

- Za ono što sam videla i čula imala sam pravo da mu verujem. Kad je za mene sve ovo rekao i zakleo se... Videćete vrlo uskoro sve. Ti si pušač k*rca - rekla je Milena.

- Šta si radila sa mnom ispod pokrivača? Da li si bila sa mnom ispod pokrivača? - skočio je Asmin.

- Meni je u kući njabitnija Milena i nju najviše volim. Ja se sa Asminom nisam čuo napolju, bilo mi je dovoljno da dokaže ovde neke stvari. Dokazao je da si pričala da su Mevlida i Mustafa bili dobri baba i deda i da je on bio dobar. Asmin je gori jer je muško, a ona je napravila grešku kao svake godine što pravi. Ona je bila sa njim i on sa njom jer su imali jednog zajedničkog neprijatelja. Oni su imali zajednički interes, a Aneli je sad deset koraka ispred vas. Ja mislim da si ti izmislio za Milenu sve ovo - rekao je Dača.

- Hoćeš da kažem sad malo za tvog tatu pa da vidimo malo? - skočio je Asmin.

- Dozvolili su da ova našiba bude deset koraka ispred njih - rekao je Dačo.

- Ti si za mene Đedovićeva patika - rekla je Aneli.

- To su ljudi koji su se čuli napolju. Asmin je sve planski odradio, Kačavendi je odgovaralo da se gazi Aneli. Ja ne volim da gazim nekoga ko je u crvenom. Za ovog čoveka iz Austrije je rekao da je njegov prijatelj, a večeras je ispalo da si donja u toj priči. Ovo špto je Asmin rekao je potvrđeno napolju. Nisi valjda budala da šalješ takve stvari nekome...- rekao je Terza.

Autor: A.Anđić