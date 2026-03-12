Drži je u šaci! Asmin na ivici da do koske raskrinka Kačavendu, takmičari sve shvatili! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević dao je reč Luki Vujoviću kako bi dao sud o svađi Milene Kačavende i Asmina Durdžića.

- Ja drugačije vidim ovo pitanja gledalaca. Milena je tu noć pokazala slabost, mogla je da se nasmeje ili da uzvrsati deset puta gode. Mogla je da mu kaže da je on bio sa Sitom na ono da je ona incest majka. Ona je prema njemu stvorila emocije drugarske, zato ju je to i pogodilo. Za nju je izlazio naslov kad sam ja govorio za šampanjce i sve - rekao je Luka.

- Izglumila sam žrtvu, evo u redu. I dalje ću svima da j*bem mamu ko me bude dirao - rekla je Milena.

- Ona je nekako sa osmehom sve uzvraćala, nikako nije doživela debakl - rekao je Luka.

- Ona ima strah šta ću tek da iznosim - rekao je Asmin.

- Ja jedva čekam. Ja sam tri godine u medijima i baš sumnjam da će neko zvati Asmina da proda informacije - rekla je Milena.

- Ja sam rekao da će tek izbiti haos - rekao je Luka.

- Ako si spreman da vređaš najstrašnije budi spreman da primiš udarac nazad. Da ona nije rekla ono Asminu...Gore je ako je ona rekla ovo Asminu za dete - rekao je Terza.

- Po tuđem d*petu 25 ne boli - rekla je Milena.

- Deluje kao da se uplašila, kao kad si svestan da si nemoćan i da će da zaboli - rekao je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić