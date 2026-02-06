Asmin Durdžić ponovo raspalio vatru! Takmičari udružili snage da otvore Viktoru oči, ubeđeni da Mina ima skrivene emocije prema Alibabi! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Mina Vrbaški tera Viktora Gagića od sebe jer joj on zamra druženje sa Asminom Durdžićem.

- Ja sam imao svađu sa Aneli i onda je ona meni zabranila da se družim sa Aneli i onda sma ja njoj zabranio za Asmina, a ona je onda pričala sa njim i ja sam izgoreo - rekao je Viktor.

- Ja sam njemu rekla da ne može da priča tako sa Todićkom, ali je malo popio i ja sam, pa smo prebacili. On je bio sa mnom, nisam ja pričala sa njim sama - rekla je Mina.

- Tad se potezalo za Asmina kad je ona meni zabranila da pričam sa Aneli i onda sam ja morao nešto da zabranim - rekao ej Vikotr.

- Ja sam već rekla ko je u pitanju, za Asmina mi nikad nije pričala. U pitanju je osoba koja nije ovde. Ovo nema veze sa Asminom - rekla je Anita.

- Ja i Mina smo se povezivali na početku, to su bile obostrane simpatije - rekao je Asmin.

- Nije tačno! Ja sam volela da znam sve pre svih. Bio mi je drag, imali smo svađe i rasprave - rekla je Mina.

- Bili smo dragi jedno drugom. Ja ne znam šta znači simpatije, ali to je to. Ja i Mina nemamo komunikaciju i ne smatram da sam ja problem - rekao je Asmin.

- Meni su mnogi govorili da se vidi sve između njih - rekao je Terza.

- To je tad bilo, ali sad ne - rekao je Asmin.

- Terza je samo paravan, ona ima nešto prema Asminu. Jako je čudno što Vikotr upravo sad zamera za Asmina - rekao je Mića.

Autor: A.Anđić