Takmičari udružili snagde da rasture prijateljstvo Aneli i Maje! Lavica i mamba dokazale da su neuništive, pa se prvo obračunale sa Asminom: Ima fetiš na poznate ličnosti! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je prilog, a takmičari najgledanijeg rijalitija u regionu imali su priliku da pogledaju kako Ivan Marinković i Jovana Tomić Matora ogovaraju Aneli Ahmić i Maju Marinković.

- Bolesno je da imaju komunikaciju, a kamoli da se druže. Maja sve to radi samo da bi Aneli povukla tužbe - rekla je Dragana.

- Na njima je da komentarišu, šta bi pričali da nije mene i Maje - rekla je Aneli.

- Svako ima pravo da iskomentariše. Meni moj otac nije određivao ni onda kad sam bila sa Janjušem i imala 23 godine. Kakve tužbe, to nisam ni spomenula. Pare mi ništa ne znače. Ja nisam materijalista - rekla je Maja.

- Njih dve se od tog mulja više neće ni posvađati - rekao je Ivan.

- Niko od vas nema stav! - rekao je Mića.

- Maja se nije pomirila zbog tužbi, Aneli gubi sav sud. Mogao bih da budem kvaran i da kažem što se Maja pomirila, ali neću. To ću možda reći nekad. Majini prijatelji poput Jovane i Miće su je ugurali u mulj da nije ni svesna. Filip Car je mali miš, svaku noć ćeš zbog mene da plačeš! - rekao je Asmin.

- Poslednji put sam plakala kad je Foksi otišla kući i kad je Taki došao. Plačem samo kad imam emocije, a ovim ljudima mogu da se smejem u facu - rekla je Maja.

- Stanija je svetica! Njega niko ne interesuje, on samo Valantini veruje - rekao je Mića.

- Asmin ima fetiš na poznate ličnosti - rekla je Maja.

- Ti nisi moj tip - rekao je Asmin.

- Mislim da se one druže iskreno. Njima su prošlih godina odgovarale da nemaju stav i karakter, a sad je suprotno. Ivan njima morališe, a tukao ih je Luka. Urošu su odgovarale Maja i Aneli, a sad kad su njih dve ne valja - rekao je Anđelo.

- Ja ću da te vratim u kinder garden - rekao je Ivan.

- Janjuše nećemo te ni ja ni ona - rekla je Aneli.

- Bravo - rekla je Maja kroz smeh.

- Ovde dve se drže za ruku, a palila se kola - vikali su.

- Da nije Aneli ne bi bilo ovih zezancija, a ti si je gurao! - rekao je Janjuš.

- Ovo ti je verenica! - vikao je Mića,.

Autor: A.Anđić