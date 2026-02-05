AKTUELNO

Imam pravo da imam taktiku: Alibaba očas posla razbucao prijateljstvo Aneli i Jovane pevačice, tikva pukla brže nego što se očekivalo! (VIDEO)

Preokret!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Aneli Ahmić.

- Glava gore i samo ignor tebi nebitne ljude. Vidiš da otkad ih ignorišeš samo skaču na pomen tvog imena - glasilo je pitanje.

- Slažem se, 96 posto ljudi su skakavci - rekla je Aneli.

Naredno pitanje bilo je za Maju Marinković.

- Kažeš Asminu da je od tebe odj*ban, pa ti si od Filipa odj*bana - glasilo je pitanje.

- Slažem se - odgovorila je kratko Maja.

- Nije Maja odj*bana, ispada da se ja pitam, a nije tako - rekao je Filip.

Naredno pitanje bilo je za Marka Janjuševića Janjuša.

- Da li si iskren kad kažeš da si Aneli više voleo od Maje? - glasilo je pitanje.

- S kim god da si u ljubavnom odnosu, misliš da tu osobu najviše voliš. Maja i ja smo bili davno zajedno, zaboravio sam - rekao je Janjuš.

Naredno pitanje bilo je za Aneli Ahmić.

- Do kad ćeš se mučiti da podnosiš Jovanu pevačicu? - glasilo je pitanje.

- Ne mučim se, mi imamo konkretnu komunikaciju. Ona je sama sebe demantovala time što me pljuvala i sad priča sa mnom. Ona neka misli šta hoće, a ja znam ko sam ja - rekla je Aneli.

- Ja prema njoj ne osećam ni sujetu, a ni ljubomoru - rekla je Jovana.

- Ti uopšte Jovana nisi iskrena jer jedno pričaš o Aneli za stolom, a drugo van stola. Aneli će biti dobra sa svakom s kojom ja imam nešto, a mrzi je u suštini - rekao je Alibaba.

