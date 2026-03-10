AKTUELNO

Maja i Dača PRIGRLILI uništenog Boru! Pružili mu utehu i odmah mu odali ko ga je BRANIO, a ko KANALIO! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Asmin ovo Dači neće oprostiti.

Bora Santana pitao je Daču Virijevića i Maju Marinković šta se desilo sinoć u emisiji, nakon što su njega odveli u zatvor.

- Kako ti je tražila da ti puši k*rac, kako je Indi pratila tebe i Milicu - rekao je Dača.

- Boginja skočila, ja joj j*bala sve - navela je Maja.

- Skočila Boginja, Anastasija, svi koji te hejtuju. Onda je Maja ustala rekla: "Ako je lud čovek, bežite od njega". U tome su učestvovale Boginja, Anastasija, Jovana pevačica, pričala Anastasija da si pevačicu j*bao. Jedino te Uroš i Maja nisu dirali, on te branio - naveo je Dača.

- Šta ga branio, napravio ga p*derom - rekla je Maja.

