Prijateljstvo Bore i Đukića NA TANKOM LEDU! Filip otkrio da li će se distancirati od njega (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!
Filip Đukić je postavio novo pitanje i to Mileni Kačavendi.
- Pitanje za Milenu, da prokomentariše Vanju i Janjuša - pitao je Filip.
- Ne intresuje me šta rade i on i ona, to je njihova stvar i niti pratim, niti ma zabole ku*ac iskreno - rekla je Kačavenda.
- Šta bi ti voleo da se priča na Igri istine - pitala je Kačavenda Ivana.
- Mogao bih da postavim Anđelu pitanje, ali bih mogao da pitam: "da li su podelili nagradu od bff grupe", ali evo, pitanje imam za Filipa. Da li je istina da si meni rekao da ćeš da se distanciraš od Bore - pitao je Ivan.
- Rekao sam da ću pričati sa njim, rekao sam da ako bude pričao neke stvari iz spoljnog sveta koje nemaju veze s istinom, distanciraću se - rekao je Đukić.
- Što si ljubomoran ćoravo go*no?! - rekao je Bora Ivanu.
- Nije sramota pitati, sramota je ne znati - nasmejao se Filip.
- Kada misliš da će tvoj film, ti kao režiser, biti emitovan - pitao je Mića.
- Mislim da ga gledaoci već gledaju napolju, a mi, ne znam, to ne zavisi od mene - rekao je Ivan.
- Da pitam Matoru, da li je istina da si presrećna zbog toga što si pregurala prvu godinu veze sa Draganom bez ikakvih problem - pitao je Ivan.
- Ne mogu da verujem da je istina i da sam napokon ubola pravu osobu za sebe - rekla je Matora.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić