Prijateljstvo Bore i Đukića NA TANKOM LEDU! Filip otkrio da li će se distancirati od njega (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Filip Đukić je postavio novo pitanje i to Mileni Kačavendi.

- Pitanje za Milenu, da prokomentariše Vanju i Janjuša - pitao je Filip.

- Ne intresuje me šta rade i on i ona, to je njihova stvar i niti pratim, niti ma zabole ku*ac iskreno - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta bi ti voleo da se priča na Igri istine - pitala je Kačavenda Ivana.

- Mogao bih da postavim Anđelu pitanje, ali bih mogao da pitam: "da li su podelili nagradu od bff grupe", ali evo, pitanje imam za Filipa. Da li je istina da si meni rekao da ćeš da se distanciraš od Bore - pitao je Ivan.

- Rekao sam da ću pričati sa njim, rekao sam da ako bude pričao neke stvari iz spoljnog sveta koje nemaju veze s istinom, distanciraću se - rekao je Đukić.

- Što si ljubomoran ćoravo go*no?! - rekao je Bora Ivanu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije sramota pitati, sramota je ne znati - nasmejao se Filip.

- Kada misliš da će tvoj film, ti kao režiser, biti emitovan - pitao je Mića.

- Mislim da ga gledaoci već gledaju napolju, a mi, ne znam, to ne zavisi od mene - rekao je Ivan.

- Da pitam Matoru, da li je istina da si presrećna zbog toga što si pregurala prvu godinu veze sa Draganom bez ikakvih problem - pitao je Ivan.

- Ne mogu da verujem da je istina i da sam napokon ubola pravu osobu za sebe - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

