LJUBOMORAN KAO PAS! Janjuš prebacio Vanji druženje sa Dušicom, želi da bude pored njega u svakom trenutku! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pokazao da mu je stalo do nje!

Marko Janjušević Janjuš upitao je Vanju Živić zbog čega nije bila pored njega dok je on kockao u kazinu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam popio jedno pivo, kao da sam osmi razred osvnovne. Ti idi samo tamo s Dušicom, igrajte - kazao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Evo, sad ću da budem pored tebe stalno - rekla je Vanja.

- Ništa ti ne radiš loše, ja to kažem. Ja ti kažem... - rekao je Janjuš.

- Šta treba? Da đuskam na šanku? Ja neću da ti smetam dok ti kockaš. Ja ne želim da ti budem maler dok ti to radiš - kazala je Vanja.

- Je l' sam ti ja nešto rekao? Ništa ti rekao nisam - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

