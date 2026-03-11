PRONAŠAO SIGURNU LUKU?! Janjuš priznao da se oseća kao bubreg u loju pored Vanje, negira tvrnje dušebrižnika da sve radi iz inata Mileni! (VIDEO)

Nije se libio da iskaže šta mu je na duši!

Marko Janjušević Janjuš bio je gost Bore Santane i Filipa Đukića u emisiji ''Radio amnezija'', te je progovorio o svom odnosu sa Vanjom Živić.

- Kako teče odnos sa Vanjom, da li ti smeta njeno druženje sa Dušicom? - upitao je Bora.

- Ma...prija mi Vanja veoma. Grlili smo se jutros, zaista mi iskreno prijala. Nema šta, vidi se da volim da provodim vreme sa devojkom. Što se njenog druženja sa Dušicom tiče, mogu samo da kažem da mi ne smeta, eto - rekao je Janjuš.

- Kako komentarišeš to što se među učesnicima komentariše da to ratiš u inat Mileni? - uptao je Filip.

- Brate, nisam ja u srednjoj školi. Odavno sam prestao iz inata da radim neke stvari. Nije nikakav inat u pitanju - istakao je Janjuš.

Autor: S.Z.