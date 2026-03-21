ŽAL NE POSTOJI: Terza ne očajava zbog Asmina, kivan na njega jer je pokušao da sroza Sofiju: ISPADA DA SE LAŽNO DRUŽIO... (VIDEO)

Nije se libio da iskaže svoj stav!

Naredni sagovornik Milene Kačavende i Dače Virijevića u emisiji ''Na mestu splačina'', bio je Borislav Terzić Terza, koji je komentarisao sukob sa Asminom Durdžićem zbog Sofije Janićijević.

- Da li postoji šansa da dođe do pomirenja između Asmina i tebe? - upitaola je Milena.

- Ne, nakon onoga što je sve rekao za Sofiju, od toga nema ništa. To je sve neistina što je iznosio, zato i nema prostora za to da mu oprostim - kazao je Terza.

- Mnogi misle da s tvoje strane postoji žal jer si prekinuo drugarstvo sa Asminom, što mnogi smatraju šokantnim, s obzirom na to da nije fer prema Sofiji? - dodala je Milena.

- Žal ne postoji. Meni su napolju prijatelji, nisu ovde, to je tako. Ja sam rekao da nemam za čim da žalim i da mi bude krivo. Ispada da se lažno družio sa svima nama koji smo bili dobri sa njim - rekao je Terza.

Autor: S.Z.