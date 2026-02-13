AKTUELNO

NEKE UVREDE SE NIKADA NE ZABORAVLJAJU! Miki izričit u nameri da Ena nije devojka za Peju: NA MOJE MIŠLJENJE NIKO NE MOŽE DA UTIČE! (VIDEO)

Nije se libio da iskaže svoj stav!

Učesnici Elite u narednom video-klipu imali su priliku da čuju u emisiji ''Gledanje snimaka'' kako Miki Dudić govori da nije oduševljen zbog emotivnog odnosa njegovog brata Jovana Pejića Peje i Ene Čolić.

- Ja sam ipak njegov stariji brat. On je meni jedan od najvažnijih ljudi. Naravno da ja ne mogu da utičem na njegov izbor, to je istina, ali ja analiziram na osnovu onoga što sam gledao. Neke uvrede, neki postupci njeni, nikada ne mogu da se zaborave. Želim da probudim negde svest o tome - kazao je Miki.

- Miki, mnoge čudi da dečko poput tebe koji je vaspitavan da bude skroman, govori o nekretninama i nekim drugim stvarima - kazao je voditelj.

- Nisam ja to potencirao. Što se tiče nekih mojih teških reči, ja to kad uđem u crveno kažem. Kada je reč o mom bratu, želim mu sve najbolje i moje mišljenje mi niko neće menjati - rekao je Miki.

