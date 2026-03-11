SATERANA U ĆOŠAK, DOSLOVNO! Janjuš odveo Vanju na stranu, kako bi joj objasnio kako stvari među njima stoje: ZALJUBLJEN SAM U TEBE! (VIDEO)

Stavio sve karte na sto!

Marko Janjušević Janjuš priznao je Vanji Živić da sve jače oseća ljubavne iskre prema njoj, a usled toga ju je odveo do jednog ćoška u diskoteci, te su učesnici pokušali da vide da li je došlo do poljupca.

- Ja se sa tobom ne za*ebavam. To je istina, to treba da ti bude jasno. Ja osećam i znam da je isto i sa tvoje strane. Zaljubio sam se u tebe - kazao je Janjuš.

- Ne možeš za pet dana da se zaljubiš - kazala je Vanja.

- Mogu, da. Veruj mi, zaljubljen sam. Videćeš već sve - kazao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte OVDE.

Autor: S.Z.