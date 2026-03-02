AKTUELNO

NE ZNA DA SE PONAŠA: Janjuš brutalno osolio po Maji, nazvao je pokvarenom, pa se osvrnio na njegov odnos sa Aneli! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Stavio sve karte na sto!

Naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića u Šiša baru bio je Marko Janjušević Janjuš, koji je progovorio o svom sukobu sa Majom Marinković.

Foto: TV Pink Printscreen

- Janjuše, poslao si Maju sinoć u izolaciju - rekao je Darko.

- Naravno, da. Ne zna devojka da se ponaša. Želeo sam da balansiram između Aneli i Maje, jer su govorile da sam im bio najveća ljubav, pa sam želeo da vidim koliko me znaju. Kad vidim stvari koje radi Maja, uviđam kakva je - rekao je Janjuš.

- Rekao si da je Maja najveće zlo od devojke - kazao je Darko.

- Jesam. Ona želi da zavadi Asmina i mene. Uživa u tome kad se Asmin i Aneli svađaju. Maja nema milosti, ona će samo loše stvari doneti Asminu, verujem da njegova porodica misli isto to - kazao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Misliš li da Maja planski pominje abortus i sve kroz šta je prolazila tokom vašeg odnosa? - upitao je Darko.

- Kako se sada vraća na to? Meni je glupo da to komentarišem. Kad sam joj rekao kako se ponaša i zamerio neke stvari, Maja je sebi dala za pravo da govori da sam monstrum i pominje abortus - rekao je Janjuš.

- Jovana Cvijanović je rekla da si koristio njenu karticu - rekao je Darko.

- Karticu za igricu - kazao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako gledaš na svoj odnos sa Aneli? - upitao je Darko.

- Sve što sam do sada govorio, iza toga stojim i to je tako - rekao je Janjuš.

- Kako reaguješ na to što Milena misli da si lud za njom? - upitao je Darko.

- Ja jesam dobar sa njom bio, pijala je ona meni, ali ne znam šta se njoj sad dešava. Ne priča ni sa kim, druži se sada sa Jovanom Cvijanović, šta dalje da kažem?! - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

