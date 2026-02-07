NEKAD STE ZANIMLJIVE, ALI NE UVEK: Janjuš se obratio Maji i Aneli, pa Luks dao svoj sud o najzabavnijim učesnicima! (VIDEO)

Učesnici Elite danas biraju najzabavniju osobu.

- Flilip je na prvom mestu. Na drugom je Luka, on je pokazao veliki talenat na onom takmičenju za talente. Janjuš je doktor rijalitija - kazao je Murat.

- Meni je veoma zabavna anketa. Sa nekim s kim ste se svađali, govorite da vam zabavan. Naravno da mi je Teodora zabavna. Da nije, ne bih bio sa njom. Na drugom mestu je Anđelo, a na trećem je Janjuš - rekao je Bebica.

- Na prvom mestu je Bebica. Na drugom je Anđelo, a na trećem je Janjuš - kazala je Teodora.

- Naveo bih četiri devojke. Moje bivše, koje se sprdaju sa mnom iznova. Međutim, ipak ne želim da ih navedem, možda nekom drugom prilikom. Koliko su mi Maja i Aneli bile zabavne, toliko mi i nisu zabavne. Ima dosta ljudi, za koje ne mogu da verujem kako se ponašaju. Ne kažem da ja nekog ponižavam, ali postoje ljudi od kojih mene iskreno boli mozak. Ivan je prezanimljiv čovek, glup nije. Meni je Sara Stojanović bila zanimljiva na svoj način, ali ne znam kome od njenih momaka je bila, a kome nije - rekao je Janjuš.

- Mića i Milan su mi veoma zanimljivi. Njihovi razgovori su mi veoma inspirativni. Luka i Anita su mi mi na drugom mestu. Ne mogu da ih izostavim - kazao je Sale.

