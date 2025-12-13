AKTUELNO

Zadruga

KATEDRA ZA ISKRENOST: Lepi Mića održao učesnicima čas o istini, pa potkačio Janjuša! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Stavio sve karte na sto!

Učesnici Elite danas biraju osobu koja je pokazala iskrenost po svaku cenu. Naredni je svoj stav iskazao Lepi Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Janjuše nisi iskren. Lažno prodaj Kačavendi, a ne meni, nisi iskren - rekao je Mića.

- Pantelija, meni se ti mene - kazao je Janjuš.

- Teodora je na prvom mestu. Ona je iskreno rekla da joj se dopada Filip, a da Bebicu voli. Pustila je gorke suzice i rekla to. Ja joj verujem. Na drugom mestu je Vanja Živić. Ona je toliko iskrena u svojoj odsutnosti, da je to neverovatno. Iskrena je u svom poltronstvu. Filip, ali sa zadrškom nakon igre istine, kada čujem njegov razgovor sa jednim učesnikom - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

