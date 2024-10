Stavio sve karte na sto!

U toku emisije ''Gledanje snimaka'', Mateja Matijević otkrio je da smatra kako Aneli Ahmić spominje Marka Janjuševića Janjuša iz nemoći, samo da bi njega napravila ljubomornim.

- Aneli ide kao pijana kroz rijaliti. Ne zna gde joj je du*e, a gde glava. Mozak joj je kaša - kazao je Mateja.

- Da li misliš da je nju poremetio Enin ulazak, pa zato spominje Janjuša? - upitala je voditeljka.

- Ena, ali i moje ponašanje. Kako ja nešto kažem, ona promeni priču. Ja sam dirigent, a ne ona - istakao je Mateja.

- Jasno je kao dan da je Aneli stvarno mislila na Janjuša, ali to se promenilo kada je ušla u odnos sa Matejom. Prva mi je rekla da ne misli na Janjuša, kada je pored Mateje. To je jasan znak da je njega prebolela. Verovatno ona čeka da se Janjuš vrati, kao što i mislim da bi on ponovo uspeo da je zavede - rekao je Bebica.

- Mislim da Aneli radi neke stvari samo da bi meni napakostila. Počevši od onog zadatka koji je tražila od Drveta mudrosti, pa onda i sve ostalo - kazao je Mateja.

- Nije ovo nikakav poziv Janjušu, nego inat Mateji - dodao je Karić.

- Da, to sam i ja rekao. Jasno je kao dan o čemu je reč - istakao je Mateja.

