Urnebesno: Janjuš doživljava nervni slom, robot Toša mu stao na muku! Pljušte prozivke (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Marko Janjušević Janjuš besneo je u dvorištu Bele kuće jer je morao sam da pere veš na ruke, cedi ga i prostire, a robot Toša je odlučio da mu stane na muku.

- Šta sam ja doživeo da mi robot u rijalitiju j*be mozak - besneo je Janjuš.

- A sinoć sam ti bio dobar na žurki? Cedio bih ja, ali ne umem - rekao je Toša.

- Dva dana mi stoje stvari u kanti - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Gde je Vanja da ti pomogne? - pitao je Toša.

- Kakava Vanja ta je invalid, previjaju je ovde - govorio je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

