POTPUNO PREVIRANJE! Matora poručila Mileni da joj se pakt sa Asminom raspao jer je za cilj imala da UNIŠTI Aneli, ona odreagovala poput RAZJARENOG BIKA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Leti perje na sve strane!

Naredni gosti voditeljskog para Bore Santane i Filipa Đukića u emisiji ''Radio Amnezija'' bili su Dača Virijević i Jovana Tomić Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako gledate na sukob Asmina i Milene? - upitao je Bora.

- Psovke se dešavaju, ali ne biram stranu. Aneli ih je isključivo udruživala, odnosno mržnja prema njoj, da se razumemo. Ne mogu da branim ni Milenu, ni Asmina. Oni su čist blam. U tim godinama, oni se dave u svom korisoljublju, niko od njih dvoje nije izašao kao pobednik. Šta su dobili time, da gaze Aneli? - rekla je Milena.

- Komentarisao sam to na sličan način kao i Matora. Bog vraća ljudima stvari koje su radili, kako bi unizili neku treću osobu. Asmin i Kačavenda su imali isti cilj, mržnju prema Aneli. Nisu imali za cilj da se istinski druže, već da pljuju Aneli, njen lik i delo - dodao je Dača.

- Koji je moj interes? Slušam vas oboje. Ja sam se sa Aneli gazila u ''Eliti 7'' i ''Eliti 8'', nisam imala potrebu da imam nekog ko će to isto sa mnom da radi - rekla je Milena.

- Odgovara ti da imaš Asmina kao osobu koja je ne podnosi - kazala je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

