AKTUELNO

Zadruga

BLAM ME JE JER SAM GOST SA NJOM: Boginja ne krije gađenje što deli vazduh sa Sandrom, smatra je blamom za ženski rod zbog vrele akcije sa Filipom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Netrpeljivost ne jenjava!

Naredni gosti voditelja Bore Santane i Filipa Đukića u emisiji ''Radio Amnezija'', bile su Sandra Todić i Tanja Stijelja Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sandra, završila si sa Filipom u krevetu - kazao je Bora.

- Prija mi dečko, desilo se šta se desilo. On je momak koji mi odgovara, nemam šta preterano da kažem na tu temu - kazala je Sandra.

- Po prvi put me je blam jer sam gost na ovom radiju. Što se mene tiče, neka se je*e ko stigne. Ona je pijana meni dobacivala svašta, provocirala me je i shvatila sam da je mesecima ljubomorna na mene. Ja sam se istakla svojim karakterom, a ona se ovde istakla svojim je*ačinama - kazala je Boginja.

- Ti si se istakla kao lažna žrtva, glumiš žrtvu samo - kazala je Sandra.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

ONA JE ROĐENA ZA NOĆ VEŠTICA: Asmin ponovo uputio provokaciju na Groficin račun! (VIDEO)

Zadruga

Nemam snage: Ša na izdisaju zbog Mioninog ponašanja, ona smatra da se potpuno srozala otkad je u vezi sa reperom! (VIDEO)

Zadruga

Leti perje: Ša isprozivao Terzu zbog odnosa sa Sofijom, smatra da je potrčao za prvom ženom koja ga je pogledala! (VIDEO)

Zadruga

LETI PERJE: Sandra i Boginja nastavile svoj žestok sukob! Haos na sve strane! (VIDEO)

Zadruga

Nemoj da te šutnem sad! Bora i Anastasija nastavili skandaloznu svađu, Santana joj zapretio da ne sme da legne sa Muratom! (VIDEO)

Zadruga

Napravila je autobusku stanicu: Ivan smatra da Jelena samo privodi muškarce, ona tvrdi da je on opsednut njom! (VIDEO)