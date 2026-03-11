BLAM ME JE JER SAM GOST SA NJOM: Boginja ne krije gađenje što deli vazduh sa Sandrom, smatra je blamom za ženski rod zbog vrele akcije sa Filipom! (VIDEO)

Netrpeljivost ne jenjava!

Naredni gosti voditelja Bore Santane i Filipa Đukića u emisiji ''Radio Amnezija'', bile su Sandra Todić i Tanja Stijelja Boginja.

- Sandra, završila si sa Filipom u krevetu - kazao je Bora.

- Prija mi dečko, desilo se šta se desilo. On je momak koji mi odgovara, nemam šta preterano da kažem na tu temu - kazala je Sandra.

- Po prvi put me je blam jer sam gost na ovom radiju. Što se mene tiče, neka se je*e ko stigne. Ona je pijana meni dobacivala svašta, provocirala me je i shvatila sam da je mesecima ljubomorna na mene. Ja sam se istakla svojim karakterom, a ona se ovde istakla svojim je*ačinama - kazala je Boginja.

- Ti si se istakla kao lažna žrtva, glumiš žrtvu samo - kazala je Sandra.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.