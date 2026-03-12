Aneli neće prisustvovati Janjuševoj rođendanskoj proslavi: Besna kao ris otkrila razlog! (VIDEO)

Neočekivano!

Aneli Ahmić donela je odluku da ne prisustvuje današnjoj rođendanskoj proslavi Marka Janjuševića Janjuša, a sada je otkrila i razlog.

- Ne pada mi na pamet da mu idem na rođendan. Na sudu smo. Prebacivao mi neki dan što mu je stigla tužba iz sedmice, a on svedoči protiv mene da sam ja vređala njegovu bivšu ženu. Isponižavao me, varalica jedna! Ne zanima me čovek! - rekla je Aneli.

- Baš zato štp ste bili zajedno, voleli ste se - rekao je Miki.

- Neću! Ne pričam sa čovekom, nije me ni zvao. Nije zaslužio da mu idem na rođendan. Ne zanima me majke mi - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić