Bora rešio od Uroša da napravi igračicu: Obećao mu saradnju sa Teom Tairović i Karleušom, ima ceo plan za njegovu karijeru! (VIDEO)

Hit!

Bora Santana razgovarao je sa Urošem Stanićem, koji je očajavao jer nema novca i ništa ne zarađuje. Stanić je shvatio da bi posle rijalitija mogao da se bavi plesom, a Santani su odmah sinule ideje.

Naime, on mu je obećao kako će ga spojiti sa poznatim menadžerom, a da može i da mu završi da bude igrač Tee Tairović ili Jelene Karleuše.

- Treba da đuskaš na bini, da imaš obezbeđenje. Da li si me pitao da budeš igračica? Tea Tairović, pa sutra i sa Karleušom. Što da ne igraš? 300, 400, pa napraviš napolju pare - govorio je Bora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić