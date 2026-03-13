RAT DO ISTREBLJENJA! Kačavenda najavila žestoke sukobe sa Asminom i Anđelom, spremna da vidi klip na kojim je sa maloletnikom pa poručila: SLEDI TI TUŽBA NAKON SVEGA (VIDEO)

Nema dalje!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a nakon snimka na kojem su Anđelo Ranković i Asmin Durdžić komentarisali Milenu Kačavendu i njenom ponašanje prema njima, nazvavši je "zlo od žene".

Voditeljka Ivana Šopić je dala reč Mileni Kačavendi:

- Videla sam ja kada je Asmin prišao Anđela, prvo ga pljulje, pa se vređaju, a što se Janjuša tiče vidi se da se vraćamo na sedmicu - rekla je Milena.

- Ja ne mogu da slušam ova s*anja iz sedmice. Ja sam rekao da kada sam ja bio u s*anjima, a ti si me komentarisala, a ja nju nisam komentarisao - govorio je Janjuš.

- Mi ne bismo ušli u sukob u sedmiici da on nije ušao u sukob koji sam ja imala, a sada iskreno mene ne interesuje niko niti komentari njih, stvarno me ne zanima. Takođe Asmin je pitao ljude da li da nastavi da me gazi, pitao je Terzu i Marinkovića za to. Ljudi Asmin se savetuje sa Anđelom, a svi se mrze - dodala je Milena.

- A šta to ima veze, ti si o Asminu pričala najbolje a sada - govori je Anđelo.

- Ma ovi ljudi su u svemu lažni i u odnosu i u ponašanju. Ja ovde mogu sama da se branim, meni niko nije potreban, a ko želi može da mi se napu*i kurca, ovo je smehotresna olimpijada, svako neka priča, ja ću da odgovorim. Ja sam u petak demantovala njegove laži, da ne pominjem Asmina koji svaki put menja priču za snimke mene sa nekim, kako izgledam, kako se ponašam, da li imam glavu na snimku, ili nisam - rekla je Milena.

- Ona je pričala pola sata, a ništa rekla nije. Ovde se priča o mojoj majci, kako je MIlena rekla da je pričala sa njom pa neće da je vređa a posle je psovala, takođe ovde je Janjuš pričao o Aneli i abortusu, a ona ga je prozvala a njemu je bilo teško - rekao je Asmin.

- Jesam ja pričala sa njegovom porodicom, ne krijem, meni je bilo teško posle svega, ali sada mi bes nadolazi i sada ću svima da je*em sve. On je mene nazvao incest majkom, pedofilkom, ovaj čovek, sramota. Ja njemu nisam pomenula dete, dok on meni nije ospovao dete - rekla je Milena.

- To je laž - govorio je Asmin.

- Ja nemam kočnicu, čim mi je pomenuo dete, ja sam njemu pomenula ćerku. - rekla je Milena.

- Ja ću da ratujem sa njenim bišem mužem i sa sinovima, a ne sa njom - dodao je Asmin.

- Ti ćeš nekom da pretiš, da pretiš mojoj deci i Srđanu - govorila je Milena.

- Što nisi dobila čestitke od sinova - govorio je Asmin.

- Ma šta ti imaš sa mojom decom, sa Srđanom, pi*ko jedna, ti ćeš nekome da pretiš - govorila je Milena.

- Ja sam tebe ugasio ovde, doživela si to, videla si napolju - rekao je Asmin.

- Šta sam videla, ne smeš da pisneš Staniji, pretio Luki telefonom, a ti da pominješ moje sinove - govorila je Milena.

- Ti si ološ, ovde svi lažu osim tebe, sramoto, ja ću se svađati sa tvojim mužem i sinovima - govorio je Asmin.

- Glupo je da komentarišemo njihove psovke jer su oboje morbidni, ja ne mogu da vereujem da Asmin dozvoli i da kaže da se Kačavenda vidi na klipu a klinac ne vidi, ako to ne postoji, on je najveći lažov, a ja bih to drugačije uradila - rekala je Matora.

- Asmina ne zanima ova žena, ona se blamira ovde pred ljudima. Moram da kažem da Srđana ne zanima ovo ovde, uopšte, - rekao je Anđelo.

- Ona je rekla da se Srđan oglasio zbog mene - govorio je Asmin.

- Jedva čekam da se on obračuna sa mojim sinovima i Srđanom - rekla je Milena.

- Šta tebi to znači, ti koja govoriš da si se razvela, a da tvoja deca imaju oca, pa i Nora ima oca, on je otac. - rekao je Anđelo.

- Milena reci nam kako izgleda David iz Beča sa kojim si se čula na video poziv, David iz Beča, sada ima 19 godina, daj da vidimo ko je on, kako izgleda - rekao je Asmin.

- Ja tebe zavodila - govorila je Milena.

- Jesi bila si u pidžami - dodao je Asmin.

- A video poziv iz Crne Gore - upitao je Anđelo.

- Bila je pijana i ona i Lazar koji je posle otišao da se kupa - dodao je Asmin.

- Ljudi ali Milena je sve vreme u sedmici pričala o njemu - rekala je Ivana.

- Ona njega nije ni videla nikada - rekao je Asmin.

- Ljudi on je sve vreme pričao ono što sam ja pričala u sedmici o mom pokojnom vereniku, jedva čekam da upoznam tog MArka, Davida ili kako se već zove - rekla je Milena.

Autor: N.B.