ONA NE PRESTAJE: Anita tera Luku da je podrži u priči o Aneli, zamera mu što je DEMANTOVAO (VIDEO)

Ne prestaje!
Anita Stanojlović je nastavila da prebaciuje Luki Vujoviću što je nije podržao dok je lagala o seksualnim odnosima njega i Aneli Ahmić.
- Ti si meni rekao da ja bolje mirišem, rekao si da ti se sviđa moj miris, i da te ja radim više - rekla je Anita.
- Ali neko te radi na jedan način, ona na drugi, a nisam nikada pričao loše o njoj - rekao je Luka.
- Ja vidim kuda ovo vodi, ne želim to, ti si rekao da te moj miris radi više - rekla je Anita.
- Ti bi mene demantovala da sam ja rekao da si ti meni tako pričala za Anđela - dodao je Luka,.
- Što ti meni to pričaš, ja tebe više radim od nje i više ti prijam, ja sam u pravu za sve, a ti brani nju da ja ispadnem budala - dodala je Anita.
Autor: N.B.