Zadruga

ONA NE PRESTAJE: Anita tera Luku da je podrži u priči o Aneli, zamera mu što je DEMANTOVAO (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne prestaje!

Anita Stanojlović je nastavila da prebaciuje Luki Vujoviću što je nije podržao dok je lagala o seksualnim odnosima njega i Aneli Ahmić.

- Ti si meni rekao da ja bolje mirišem, rekao si da ti se sviđa moj miris, i da te ja radim više - rekla je Anita.

- Ali neko te radi na jedan način, ona na drugi, a nisam nikada pričao loše o njoj - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja vidim kuda ovo vodi, ne želim to, ti si rekao da te moj miris radi više - rekla je Anita.

- Ti bi mene demantovala da sam ja rekao da si ti meni tako pričala za Anđela - dodao je Luka,.

- Što ti meni to pričaš, ja tebe više radim od nje i više ti prijam, ja sam u pravu za sve, a ti brani nju da ja ispadnem budala - dodala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

