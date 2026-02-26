Ne prestaje da pravi haos: Anita tera Luku da zbog Aneli izgubi svaki dinar, ljudi frapirani njenim izjavama! (VIDEO)

Ne prestaje da drami!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Borislava Terzića Terze.

- Da li misliš da je tvoje poverenje i poštovanje kod Sofije poljuljano zbog načina na koji si se udvarao Mini? - glasilo je pitanje.

- Nije. Neprijatno je svakome bilo da gleda. Ja ne mogu da promenim kako ću devojku da muvam jer sam takav, pažljiv, hrana, ono moje i osmeh. Ja kad sam video Sofiju posle tri dana sam počeo da joj šaljem srca. Ona je za mene najlepša devojka, trudio sam se da je vratim. Mina i ja se nismo poklopili, ona je srećna u svom odnosu, a ja sam presrećan u mom. Sofiji su smetale lisice. Ja sam tad bio mnogo loše psihički. Mi smo normalno funkcionisali, pokazali smo da poštujemo svoje partnere - govorio je Terza.

- Eto to je normalno, a meni se zamera kad je spomenem Aneli. Da li bi bilo normalno da sam vezan i da pričam sa Aneli? - pitao je Luka.

- Bilo bi, ako nemaš nikakve namere. Sad je gore kad si odbio zadatak. Ti si sebi napravio pakao, šta ako dođe pismo da bude svadba? Da li ćeš da odbiješ? - dodao je Terza.

- Luka je rekao da će svaki zadatak da odbije. Ja unapred kažem da neće biti svadbe ako dođu Luka i Aneli - rekla je Anita.

- Ti samo pokazuješ koliko si nesigurna - dodala je Kačavenda.

Autor: A. Nikolić