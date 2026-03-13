AKTUELNO

VOLIM KADA SE GRLIMO: Janjuš priznao kakve emocije ima prema Vanji, ona tvrdi da je nije ispala loša prema Kačavendi (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo niko nije očekovao!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a nakon snimka na kojem Teodora Delić i Dača Virijević komentarišu da je Vanja Živić bila Milenina podgu*na muva:

OBEZBEĐNJE JE ODMAH REAGOVALO: Ivan potkačio Boru za odnosu sa Urošem, on krenuo da se obračuna sa njim, pa je Stanić priznao koju ponudu mu je Santan

- Eto viidmo svi kako se komentariše. Meni je Dača zamerio što sam bliska sa Janjušem, a svi znaju za odnos Milene i Janjuša, samo ja ništa uradila nisam, njih dvoje nisu bili zajedno, ja sam znama da se sa njene strane dešava nešto, a ne sa njegove. Ovo nisam namerno uradila, ali da smo Milena i ja okej, ne bi bilo ovoga nikada. - rekla je Vanja.

- Vanja mnogo toga nje pričala, tako da ne verujem ja u mnogo toga. Ona je bila vrlo štura u svemu, a njihov odnos me ne zanima iskreno, smatram da ništa nije spontano, ali to je moje mišljenje, a šta će oni da rade to je njihovo - dodala je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Iskreno ja mislim da je Vanja loš prijatelj, da je loš čovek, a ako je Milena loš prijatelj onda si i ti, ako već znaš da joj se MIlena poveravala sa Janjušem, a ti ne radiš ovo, a Vanja toi radi zarad rijalitija - rekao je Dača.

- Janjuš je ovde planski ušao da pravi spletke, on je spletkara, ja mu zato nisam otišla na rođendan, a Vanju održava ovde i ubija dosadu sa njom, a Vanja je njemu kombinacija, ljubili su se, moj bivši verenik se ponaša lepo - dodal je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

-To nije kombinacija, mi se družimo - rekla je Vanja.

- Ti si kombinacija i to je to - govorila je Aneli.

- Vanja i Milena nisu drugarice, to prijateljstvo ne postoji, MIlena živi za rijaliti, ona se druži i viđa sa ljudima iz rijalitija nego nekog drugog, a Vanji i meni je prelepo, uživamo zajedno, i lepo nam je, volim da se grlimo, a šta će biti sa nama videćemo. - rekao je Janjuš.

- Meni je žao što je on tako ponaša, iskreno mene ne zanimaju, Vanja se pravi blesava, ja joj jesam bila drug, ona meni prebnacuje palačinku, a trudila se da me ponizi, a ja sam mnogo više uradila za nju, nego što su te pare, ja sam sve radila za nju, ali ko mi je*e mater - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona je bila za moj ulazak ovde i pare što mi je dala, ona mi je pomogla ali me je i odrukala - rekla je Vanja.

- Oni se*u oboje o Žamo. a trćaali za njom miloion puta -rekla je Milena.

Autor: N.B.

